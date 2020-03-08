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ديني

يوم المرأة العالمي.. علي جمعة: المرأة كالرجل في أصل التكليف والحقوق والواجبات

الأحد 08/مارس/2020 - 11:21 ص
يوم المرأة العالمي..
يوم المرأة العالمي.. علي جمعة: المرأة كالرجل في أصل التكليف
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محمود ضاحي

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المرأة كالرجل في أصل التكليف وأصل الحقوق والواجبات وأن الاختلاف الذي بينهما في ظاهر الحقوق والواجبات من قبيل الوظائف والخصائص، وليس من قبيل تمييز نوع على آخر.


وأوضح جمعة عبر صفحته على فيسبوك، أنه لا يعد اختلاف الوظائف والخصائص انتقاصًا لنوع أو تمييزا لآخر، وتمتاز المرأة بخصائص فكرية وعاطفية وفسيولوجية، وتقوم بوظائف تناسب طبيعتها وتكوينها.


وأكمل: هي الزوجة التي تتحمل الحياة، وهي الأم التي تربي المولود وترضعه وتحنو عليه، وهذه الوظائف تتناسب مع خصائصها الفكرية والعاطفية والفسيولوجية، في توافق مبهر مع طبيعة الحقوق التي تتميز بها، والواجبات التي تلتزم بها في منظومة متكاملة، تبرز تميز كل نوع عن الآخر.

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