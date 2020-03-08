هيئة الكتاب تمنح المستشرق الروسي بيلياكوف درعها

بمناسبة اليوبيل الـ 70 على ميلاد المستشرق الروسي الكبير واستاذ العلوم التاريخية الدكتور فلاديمير بيلياكوف، قامت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج بإهدائه درع الهيئة فى صورة الكاتب المصري القديم، وتم تسليم الدرع بالمكتب الثقافى المصري فى موسكو.





واستقبل الدكتور محمد نصر الجبالى المستشار الثقافى المصري الدكتور فلاديمير بيلياكوف وسلمه درع هيئة الكتاب، وأعرب الجبالى عن سعادة المكتب الثقافى المصري في موسكو بتكريم شخصية عظيمة ومستشرق كبير، وذلك لإسهاماته العديدة في التقريب بين الشعبين وخاصة أن أغلب كتاباته عن مصر ومنها كتابه المهم المهاجرون الروس إلى مصر والذي تناول فيه هجرة الروس إلى مصر في بداية القرن الـ 20 وهى فترة لم تحظ بدراسات كافية رغم أهميتها، وكتابه عن الفنان التشكيلي الروسي الكبير ايفان بيليبن الذى عاش فى مصر من عام 1920-1925 وكتاب "تاريخ وثقافة مصر" وكتاب "أبو الهول على شاطئ نهر النيفا" حيث تناول مصر في الثقافة الروسية، وكما أصدر عام 2015 دراسة بعنوان مصر وروسيا رحلة إلى الماضي واستشراف المستقبل.





وأشار شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية الذي نقل الدرع الى موسكو أن المستشرق الكبير شارك بمبادرة من الجمعية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في الشهر الماضي وسبق له التعاون مع الجمعية في تقديم العديد من الندوات التي تتناول تاريخ العلاقات المصرية الروسية ويعد بيلياكوف أحد أكبر أصدقاء مصر من المستشرقين الروس ويكن لمصر عشقا خاصا، حيث عاش على أرضها قرابة الـ15 عاما وكتب عنها حوالي 20 كتابا في موضوعات مختلفة منهم 9 كتب باللغة الروسية للسائح الروسي بعنوان "اعرف مصر" تناول في هذه الكتب أجمل وأهم معالم الحضارة المصرية والحياة المعاصرة.





ومن جانبه أعرب المستشرق الكبير فلاديمير بيلياكوف في عيد مولده الـ70 عن سعادته بهذا التكريم المصري خاصة من هيئة الكتاب، مؤكدا أن مصر تستحق هذا الحب الكبير لما قدمته للبشرية من تراث عظيم وان زيارة مصر من وقت لآخر يعد أحد أهم مصادر سعادته.