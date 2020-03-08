AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هاشتاج اليوم العالمي للمرأة يتصدر تويتر.. ومغردون: كل عام وأنتن رمز العطاء.. شاهد

الأحد 08/مارس/2020 - 07:38 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #اليوم_العالمي_للمرأة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:



‏‎#اليوم_العالمي_للمرأة المرأة تلد وتربي النصف الثاني ، تقدير واحتفال لكل امرأة قوية وضعت بصمة في سيرتها الذاتية لكل من ربت وخدمة بيتها ومجتمعها وسعت وراء إنجازاتها في مختلف جوانب الحياة.



‏‎#اليوم_العالمي_للمرأة "المرأة العظيمة لا تحتاج ليوم يعظّمها،
هي عَظَمة الأيام جميعها وجمالها


 ‏إلى أعظم امرأة في التاريخ أُمي أنتِ الحياة بأكملها اللهم أجعلها سيدة من سيدات الجنة وأمدها بالعمر الطويل ❤️❤️
‎#اليوم_العالمي_للمرأة


‏‎#اليوم_العالمي_للمراه
كل عام وأنتن رمز العطاء
تحية لكل امرأة تعطي اليوم
من أجل غدٍ أفضل 👑



وفي الثامن من شهر مارس من كل عام ، يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة ، وهو احتفال تتويج لانجازاتها ومساهمتها في المجتمع وحجم مجهوداتها. 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل ساعات من قدوم العام الجديد هاشتاج #راس_السنة يتصدر تويتر

#الدمام_الان يتصدر تويتر.. ومغردون: ‏شعور دافئ بمشاهدة مطر متواصل

أميرة العقدة تكشف عن بداية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.. فيديو

في اليوم العالمي للمرأة .. هاشتاج عن رسائل الرجل للسيدات

كل عيد وأنت بتصنعي التاريخ.. إليسا توجه رسالة للمرأة في يومها العالمي

في اليوم العالمي للمرأة.. ملك الأردن: كل عام ونساء الوطن بخير

ترشيحاتنا

لاعب الزمالك السابق: شجعت الترجي ضد الأبيض.. وهذا الفريق الأقرب لقلبي

أغرب قرار لمواجهة كورونا.. إيران تحظر الطلاق حتى نهاية العام

في يومهن العالمي.. هكذا احتفلت نساء العالم بالمناسبة ..صور

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة انتحار شاب من أعلى هرم خفرع

السيسي يصدق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل الضريبة على الدخل

الفرح تحول لـ جنازة.. شقيق العروس دهس عائلة العريس بسيارة الزفاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. طاجن فول بالحمص والطحينة وبيض اسكتلندي وسلطة فجل

علم النيجر.. قصة علم كافح الاستعمار الفرنسي ..صور

حضن فى العربية.. ريهام أيمن تثير الجدل برفقة زوجها