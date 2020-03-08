هاشتاج اليوم العالمي للمرأة يتصدر تويتر.. ومغردون: كل عام وأنتن رمز العطاء.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #اليوم_العالمي_للمرأة.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:







‏‎#اليوم_العالمي_للمرأة المرأة تلد وتربي النصف الثاني ، تقدير واحتفال لكل امرأة قوية وضعت بصمة في سيرتها الذاتية لكل من ربت وخدمة بيتها ومجتمعها وسعت وراء إنجازاتها في مختلف جوانب الحياة.







‏‎#اليوم_العالمي_للمرأة "المرأة العظيمة لا تحتاج ليوم يعظّمها،

هي عَظَمة الأيام جميعها وجمالها





‏إلى أعظم امرأة في التاريخ أُمي أنتِ الحياة بأكملها اللهم أجعلها سيدة من سيدات الجنة وأمدها بالعمر الطويل ❤️❤️

‎#اليوم_العالمي_للمرأة





‏‎#اليوم_العالمي_للمراه

كل عام وأنتن رمز العطاء

تحية لكل امرأة تعطي اليوم

من أجل غدٍ أفضل 👑







وفي الثامن من شهر مارس من كل عام ، يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة ، وهو احتفال تتويج لانجازاتها ومساهمتها في المجتمع وحجم مجهوداتها.







