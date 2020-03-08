إيران تعترف رسميا بالفشل في مواجهة كورونا

اعترفت السلطات الإيرانية للمرة الأولى بفشلها في مواجهة فيروس كورونا الجديد، حيث قال قائد إدارة العمليات لمكافحة كورونا في العاصمة طهران إن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" خرج عن السيطرة في طهران وسائر بقاع البلاد.





وبحسب صحيفة "انتخاب" الإيرانية، أكد علي رضا زالي، أن عملية التدخل لمواجهة الفيروس يجب أن تكون أكثر صرامة، من أجل التنبؤ بسيناريوهات انتشار كورونا، وحتى لا تستمر وتيرة الإصابات في التزايد.





واستدرك إن "توسع رقعة انتشار الفيروس نمط عالمي، لذلك يوجد النمط نفسه في إيران، ما يجعل الإحصائيات المتزايدة أمر متوقع".





وحذر من أنه إذا لم يكن هناك تغير في خطط واستراتيجية مواجهة الفيروس والوصول إلى المجتمع والتوعية والعمل على كسر الدورة البيولوجية للفيروس، فقد تتسارع هذه الزيادة.





وسجلت إيران اليوم، الأحد، ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا القاتل، الذي ظهر في أواخر ديسمبر في الصين.





أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد إلى 194 حالة بعد وفاة 49 شخصا؛ بحسب "سكاي نيوز".





كما أعلنت الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي إلى 6566 حالة إصابة.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة الطيران الإيرانية توقف جميع الرحلات إلى أوروبا.





وأكدت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات أعلنت حالة "التأهب" القصوى في 3 محافظات بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وهي قم وجيلان ومازندران.



