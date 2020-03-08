شاهد.. أحدث ظهور لـ سامح حسين على السوشيال ميديا





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى : " المحترم - منور يا فنان - الفنان الجميل".





يذكر أن سامح حسين يقدم الآن مسرحية "المتفائل، "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.







