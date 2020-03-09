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رياضة

محمد عواد يحتفل بعيد ميلاد نجله.. صور

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:07 ص
محمد عواد
محمد عواد
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محمد بدران
احتفل محمد عواد حارس مرمي النادي الزمالك، بعيد ميلاد نجله، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

ونشر عواد صورًا له برفقة ووجته ونجله عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام وعلق عليها: عيد سعيد يابني عمرك الان 1 وهل لنا ان نحتفل بالسنوات القادمة معا عسي.

يُذكر أن الزمالك قد تأهل رسميًا لدور نصف النهائي الجمعة الماضية، بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي، بمجموع المباراتين 3-2.

ويستضيف الرجاء، نظيره الزمالك، في ذهاب دور نصف النهائي، أحد يومي 1-2 مايو، على أن يستضيف الزمالك الفريق المغربي أحد يومي 6-7 من الشهر ذاته.


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