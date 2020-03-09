صورة نادرة تجمع محمود ياسين وحسين فهمي ومحمود عبد العزيز

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر صفحتها على موقع "إنستجرام " صورة نادرة تجمع والدها الفنان محمود ياسين وحسين فهمى والراحل محمود عبد العزيز.





وعلقت رانيا ياسين على الصور قائلة: "ايه الناس الجميله ديه ربنا يحفظك يا بابي ويبارك فيك وفي صحتك يبارك في الاستاذ حسين فهمي ويرحم الفنان الجميل محمود عبد العزيز".





وتنتظر رانيا ياسين عرض مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.





من المقرّر عرضه فى 2020، بعد أن تم تأجيله العام الماضى، بسبب عدم الانتهاء من عدد كبير من المشاهد.





تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.















