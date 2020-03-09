طريقة عمل شوربة الشوفان.. بالدجاج وعادية

تعتبر طريقة عمل شوربة الشوفان من اسهل الطرق التي يمكن أن تقدميها للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية، حيث أن طريقة عمل شوربة الشوفان رائعة وصحية، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف، وتعتبر طريقة عمل شوربة الشوفان وجبة ممتازة للرجيم والدايت.



وأصبحت طريقة عمل شوربة الشوفان من أكثر أنواع الشوربة شهرة خلال السنوات الماضية، فهي من أكثر الأطعمة التي يميل متبعو الحميات الغذائية لتناولها، ويتفننون في تقديمها وصفات وطرق مختلفة، وهو ما سنقوم بتقديم لكم في السطور التالية.



طريقه عمل شوربه الشوفان العاديه



مقادير طريقه عمل شوربه الشوفان العاديه :





بصلة مفرومة

1 فص ثوم مهروس

1 حبة من الطماطم المفرومة

ملعقة صغيرة من الكمون

كوب من الشوفان

فلفل اسود

ملح

4 أكواب ونصف من الماء

مكعب مرق دجاج

زيت

ورق اللوري الغار





طريقه عمل شوربه الشوفان العاديه :





1- يتم تسخين الزيت في حلة متوسط الحجم على النار، ثم يجب إضافة البصل والثوم ويتم تقليبهم حتى يذبلوا.

2- ضعي الطماطم ثم قومي بإضافة جني التوابل مع التقليب حتى تتجانس المكونات.

3- قومي بوضع ورق الغار، ثم أضيفي الشوفان مع التقليب السريع .