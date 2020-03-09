طريقة عمل شوربة الشوفان.. بالدجاج وعادية

تعتبر طريقة عمل شوربة الشوفان من اسهل الطرق التي يمكن أن تقدميها للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية، حيث أن طريقة عمل شوربة الشوفان رائعة وصحية، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف، وتعتبر طريقة عمل شوربة الشوفان وجبة ممتازة للرجيم والدايت.
وأصبحت طريقة عمل شوربة الشوفان من أكثر أنواع الشوربة شهرة خلال السنوات الماضية، فهي من أكثر الأطعمة التي يميل متبعو الحميات الغذائية لتناولها، ويتفننون في تقديمها وصفات وطرق مختلفة، وهو ما سنقوم بتقديم لكم في السطور التالية.
طريقه عمل شوربه الشوفان العاديه
مقادير طريقه عمل شوربه الشوفان العاديه :
بصلة مفرومة
1 فص ثوم مهروس
1 حبة من الطماطم المفرومة
ملعقة صغيرة من الكمون
كوب من الشوفان
فلفل اسود
ملح
4 أكواب ونصف من الماء
مكعب مرق دجاج
زيت
ورق اللوري الغار
طريقه عمل شوربه الشوفان العاديه :
1- يتم تسخين الزيت في حلة متوسط الحجم على النار، ثم يجب إضافة البصل والثوم ويتم تقليبهم حتى يذبلوا.
2- ضعي الطماطم ثم قومي بإضافة جني التوابل مع التقليب حتى تتجانس المكونات.
3- قومي بوضع ورق الغار، ثم أضيفي الشوفان مع التقليب السريع .
2- ضعي الطماطم ثم قومي بإضافة جني التوابل مع التقليب حتى تتجانس المكونات.
3- قومي بوضع ورق الغار، ثم أضيفي الشوفان مع التقليب السريع .
4- ضعي الماء، ومن ثم اتركي الخليط على النار حوالي 15 دقيقة حتى تمام الغليان.
5- ارفعي القدر من على النار ، ثم اضربي شوربه الشوفان العادية في الخلاط او البلندر، ثم أعيديه إلى النار مرة اخرى لمدة 5 دقائق، وعند تمام الغليان ارفعي القدر من على النار، ثم قدميه.
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مقادير طريقه عمل شوربه الشوفان بالدجاج :
مقادير طريقه شوربة الشوفان البيضاء :
5- ارفعي القدر من على النار ، ثم اضربي شوربه الشوفان العادية في الخلاط او البلندر، ثم أعيديه إلى النار مرة اخرى لمدة 5 دقائق، وعند تمام الغليان ارفعي القدر من على النار، ثم قدميه.
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مقادير طريقه عمل شوربه الشوفان بالدجاج :
2 كوب ماء
2 قطع من أوراك الدجاج
2 حبة من البصل المفروم
2 مكعب مرقة دجاج
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ملح
فلفل
2 حبة من البصل المفروم
2 مكعب مرقة دجاج
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ملح
فلفل
قرفة
بهارات مشكلة
2 حبة من الليمون المجفف
4 ملاعق كبيرة من الشوفان
بهارات مشكلة
2 حبة من الليمون المجفف
4 ملاعق كبيرة من الشوفان
طريقه عمل شوربه الشوفان بالدجاج :طريقه عمل شوربة الشوفان البيضاء
1- ضعي على الماء على النار، وعند درجة الغليان يتم إضافة قطع الدجاج، ثم اتركيهم لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة.
2- ثم اضيفي البصل ومرقة الدجاج بالصلصة، والليمون المجفف، والقرفة وعليها باقي التوابل.
3- أضيفي الشوفان ثم قومي بالتقليب السريع ليختلط المزيج.
4- يتم ترك الشوفان حتى تمام النضج، ثم قومي بتقديمها في الأطباق ساخنة.
وهناك طريقة أخرى ...
طريقه عمل شوربه الشوفان بالدجاج
مقادير طريقه عمل شوربه الشوفان بالدجاج :
1- ضعي على الماء على النار، وعند درجة الغليان يتم إضافة قطع الدجاج، ثم اتركيهم لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة.
2- ثم اضيفي البصل ومرقة الدجاج بالصلصة، والليمون المجفف، والقرفة وعليها باقي التوابل.
3- أضيفي الشوفان ثم قومي بالتقليب السريع ليختلط المزيج.
4- يتم ترك الشوفان حتى تمام النضج، ثم قومي بتقديمها في الأطباق ساخنة.
وهناك طريقة أخرى ...
طريقه عمل شوربه الشوفان بالدجاج
مقادير طريقه عمل شوربه الشوفان بالدجاج :
300 جرام من صدور الدجاج المقطعة إلى مكعبات صغيرة
ربع كوب من الشوفان
مكعب 2 مرقة دجاج
ماء
ملح
فلفل
ماء
ملح
فلفل
طريقه عمل شوربه الشوفان بالدجاج :
1- يتم إضافة مرقة الدجاج مع الماء على النار، ثم ضعي الدجاج لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة حتى يغلي تماما.
2- أضيفي الشوفان إلى الدجاج، ثم قومي بوضع الملح والفلفل حسب الحاجة.
3- قومي بتقليب جميع المكونات على نار هادئة.
4- ارفعي القدر من على النار بعد نضج الدجاج والشوفان، قم قومي بتقديم شوربة الشوفان بالدجاج ساخنة.
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1- يتم إضافة مرقة الدجاج مع الماء على النار، ثم ضعي الدجاج لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة حتى يغلي تماما.
2- أضيفي الشوفان إلى الدجاج، ثم قومي بوضع الملح والفلفل حسب الحاجة.
3- قومي بتقليب جميع المكونات على نار هادئة.
4- ارفعي القدر من على النار بعد نضج الدجاج والشوفان، قم قومي بتقديم شوربة الشوفان بالدجاج ساخنة.
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مقادير طريقه شوربة الشوفان البيضاء :
3 أكواب من الماء
6 ملاعق حليب بودرة
نصف كوب شوفان
مكعب مرقة دجاج
2 فص ثوم مهروس
2 فص ثوم مهروس
ملح
فلفل
فلفل
زيت
طريقه عمل شوربه الشوفان البيضاء :
1- عليك بتسخين الزيت على النار ثم ضعي الثوم والبصل حتى تشعر بأنه ذبل.
2- يتم إضافة الماء، ومن ثم الحليب والشوفان.
3- ضعي مكعب المرق، ثم قومي بتحريك المكونات حتى تتجانس تماما، ثم اضيفي الملح والفلفل.
4- اتركي الخليط على نار هادئة لمدة لا تتراوح 20 دقيقة.
5- قومي برفع القدر من على النار ثم اضربيه في الخلاط او البلندر، ثم أعيديه الى النار مرة اخرى حتى يغلي، ثم يتم تقديمه.
طريقه عمل شوربه الشوفان الصحية
مقادير طريقة عمل شوربة الشوفان الصحية :
1- عليك بتسخين الزيت على النار ثم ضعي الثوم والبصل حتى تشعر بأنه ذبل.
2- يتم إضافة الماء، ومن ثم الحليب والشوفان.
3- ضعي مكعب المرق، ثم قومي بتحريك المكونات حتى تتجانس تماما، ثم اضيفي الملح والفلفل.
4- اتركي الخليط على نار هادئة لمدة لا تتراوح 20 دقيقة.
5- قومي برفع القدر من على النار ثم اضربيه في الخلاط او البلندر، ثم أعيديه الى النار مرة اخرى حتى يغلي، ثم يتم تقديمه.
طريقه عمل شوربه الشوفان الصحية
مقادير طريقة عمل شوربة الشوفان الصحية :
كوب شوفان
3 فصوص ثوم مهروسة
3 حبات من الطماطم
3 فصوص ثوم مهروسة
3 حبات من الطماطم
1 بصلة صغير مفرومة
أعواد كزبرة خضراء
150 جرام من السبانخ المقطعة
بابريكا
ملح
فلفل
زيت زيتون
150 جرام من السبانخ المقطعة
بابريكا
ملح
فلفل
زيت زيتون
3 أكواب من الماء
طريقه عمل شوربه الشوفان الصحية :
1- يتم فرم الطماطم والبصل والكزبرة في الخلاط الكهربائي .
2- ضعي القليل من زيت الزيتون في المقلاة على درجة حرارة متوسطة، ثم ضعي الشوفان حتى يتحمص.
3- قومي بإضافة الثوم، ثم اسكبي خليط الطماطم مع التحريك السريع.
1- يتم فرم الطماطم والبصل والكزبرة في الخلاط الكهربائي .
2- ضعي القليل من زيت الزيتون في المقلاة على درجة حرارة متوسطة، ثم ضعي الشوفان حتى يتحمص.
3- قومي بإضافة الثوم، ثم اسكبي خليط الطماطم مع التحريك السريع.
4- أضيفي السبانخ، ثم اسكبي الماء ، واتركي الخليط حتى يغلي تماما.
5- إرفعي القدر من على النار وقدمي شوربه الشوفان الصحية ساخنة.
5- إرفعي القدر من على النار وقدمي شوربه الشوفان الصحية ساخنة.