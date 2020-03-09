طوارئ في العالم بسبب كورونا.. وأردوغان يقر بهزيمته في إدلب السورية.. أبرز ما تناولته الصحف الاماراتية

سلطت الصحف الاماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين الضوء على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن الخليجي والاقليمي والعربي، كما أهتمت بأهم الموضوعات الخاصة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، استعداد دولة الإمارات للتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ودعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا، وتطوير علاجاته واحتوائه، مشددًا على أن نهج العمل الإنسـاني يُعدّ ركيزة أساسية مـن الركائز التي قامت عليها دولة الإمارات منذ نشأتها.





ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية مصاب بفيروس كورونا. وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة د. خالد مجاهد، في بيان، إن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عامًا، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء وصوله أول من أمس لتلقي الرعاية الطبية.





وفيما يخص سد النهضة، أعربت وزارة الخارجية عن "أسفها" للتحفظ السوداني، حول القرار العربي بشأن سد النهضة، والذي صدر مؤخرا.





وأعرب المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن أسفه لما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية، الاثنين، بشأن تحفُظ السودان على القرار العربي حول سد النهضة.





من السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد_19).





وكشفت الوزارة في حسابها على تويتر أن الحالة الأولى لمواطن سعودي مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وهو معزول في المستشفى بمحافظة القطيف.





أما الحالتان الثانية والثالثة فهما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، تم عزلهما في المستشفى بمحافظة القطيف.





وأضافت أن الحالة الرابعة هي لمقيم أمريكي عائد من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض.





ومن ليبيا، أعلن في طرابلس أنه تم العثور على جثة القيادي في ميليشيات مصراتة والمكلف من قبل داخلية حكومة السراج بالإشراف على المرتزقة محمد أرفيدة المصراتي.





وأكدت مصادر مطلعة أنه تم العثور على جثة القتيل أمام إحدى العمارات السكنية في حي صلاح الدين بالعاصمة الليبية طرابلس، ليتم نقلها إلى المستشفى ثم إلى مدينة مصراتة.





وفي سوريا، التفاهم الروسي - التركي الأخير حول الأوضاع في إدلب، والذي جاء بعد ست ساعات من المفاوضات «الساخنة» في موسكو بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أفضى إلى اتفاق «مقتضب» على وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات آمنة، وإجراءات دوريات مشتركة بين القوات الروسية والتركية على طريق «إم 4» الدولي.





ودوليا، أعلن مسؤولون فلبينيون اليوم الاثنين أن رئيس البلاد رودريجو دوتيرتي أعلن حالة الطوارئ الصحية وذلك مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 10.





وحول أزمة اللاجئين السوريين، أعلنت الحكومة الألمانية ليل أن تحالفًا "تطوّعيًا" من دول الاتّحاد الأوروبي يعتزم استقبال ما يصل إلى 1500 مهاجر قاصر تقطّعت بهم السبل في الجزر اليونانيّة.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، هددت سلطات مدينة موسكو، بسجن من لا يقومون بعزل أنفسهم في المنزل لمدة أسبوعين؛ بعد زيارة دول تشهد انتشارًا كبيرًا لفيروس «كورونا»، وقد تصل فترة العقوبة إلى خمس سنوات.





ومن سوريا، اقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخسائر جيشه في إدلب السورية، وقال: إن 59 جنديًا قتلوا خلال شهر، زاعمًا أن قواته حيّدت 3400 عنصر من الجيش السوري. كما واصل ممارسة ضغوطه على اليونان لـ«فتح الأبواب» أمام المهاجرين، والسماح لهم بالعبور إلى الاتحاد الأوروبي.





وقال أردوغان: إنه سيزور بروكسل، اليوم الاثنين؛ لعقد محادثات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ليبحث معهم موضوع المهاجرين، وادعى أن تركيا لا تنوي أبدًا احتلال أو ضم أجزاء من الأراضي السورية، في وقت دخلت أكثر من 350 آلية عسكرية وشاحنة تركية محملة بمئات الجنود إلى الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار، بحسب المرصد السوري.





ومن صحيفة الاتحاد، قُتل سجين في أحداث شغب اندلعت في سجون إيطاليّة عدّة احتجاجًا على استحداث إجراءات لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجدّ، وفق ما أعلنت منظّمة حقوقية ايطالية.





وثار نزلاء سجون منطقة نابولي بوجيوريال في الجنوب، ومودينا في الشمال، وفروزينوني في وسط البلاد، وألكسندريا في الشمال الغربي، بسبب فرض تدابير جديدة تشمل منع زيارات أقارب السجناء.





فيما قال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، إن التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية يجعل الناس أكثر عرضة لخطر المعاناة من أعراض حادة فور إصابتهم بفيروس كورونا.