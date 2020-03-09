الكويت تكشف حصيلة جديدة لـ مصابي كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقًا لقناة "العربية"، أكدت وزارة الصحة الكويتية أن إجمالي الإصابات بكورونا وصل إلى 65 حالة، لافتةً إلى أنه تم فحص أكثر من 5 آلاف شخص خلال الفترة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن 906 حالات متواجدة في الحجر الصحي حتى الآن.
وكانت السلطات في الكويت ألزمت القادمين إليها من 7 دول بالخضوع لحجر صحي مدته أسبوعين في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة الكويتية إنه على جميع القادمين من الهند وبنجلاديش والفلبين وسريلانكا وسوريا ولبنان ومصر الالتزام بتطبيق الحجر المنزلي الإلزامي لمدة أسبوعين من تاريخ مغادرة دولهم.
وفي وقت سابق أعلنت الخطوط الجوية الكويتية بأنه استكمالا لدورها في خدمة المواطنين وقطاع الطيران المدني في دولة الكويت وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، فإنها ستقوم بتشغيل رحلة خاصة إلى القاهرة في جمهورية مصر العربية وذلك لإجلاء المواطنين الكويتيين.