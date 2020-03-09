الكويت تكشف حصيلة جديدة لـ مصابي كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقًا لقناة "العربية"، أكدت وزارة الصحة الكويتية أن إجمالي الإصابات بكورونا وصل إلى 65 حالة، لافتةً إلى أنه تم فحص أكثر من 5 آلاف شخص خلال الفترة الماضية.





وأشارت الوزارة إلى أن 906 حالات متواجدة في الحجر الصحي حتى الآن.



