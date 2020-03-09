AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت تكشف حصيلة جديدة لـ مصابي كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:42 ص
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

ووفقًا لقناة "العربية"، أكدت وزارة الصحة الكويتية أن إجمالي الإصابات بكورونا وصل إلى 65 حالة، لافتةً إلى أنه تم فحص أكثر من 5 آلاف شخص خلال الفترة الماضية. 

وأشارت الوزارة إلى أن 906 حالات متواجدة في الحجر الصحي حتى الآن. 

وكانت السلطات في الكويت ألزمت القادمين إليها من 7 دول بالخضوع لحجر صحي مدته أسبوعين في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا. 

وقالت وزارة الصحة الكويتية إنه على جميع القادمين من الهند وبنجلاديش والفلبين وسريلانكا وسوريا ولبنان ومصر الالتزام بتطبيق الحجر المنزلي الإلزامي لمدة أسبوعين من تاريخ مغادرة دولهم. 

وفي وقت سابق أعلنت الخطوط الجوية الكويتية بأنه استكمالا لدورها في خدمة المواطنين وقطاع الطيران المدني في دولة الكويت وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، فإنها ستقوم بتشغيل رحلة خاصة إلى القاهرة في جمهورية مصر العربية وذلك لإجلاء المواطنين الكويتيين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهمة في ميلانو.. رحلة خاصة لإنقاذ الكويتيين من إيطاليا

الكويت تطمئن المصريين: لا نية لوقف الرحلات مع مصر أو إجلاء رعاياها

الصحة الكويتية: الإجراءات الوقائية بحق القادمين من مصر و9 دول أخرى «مؤقتة»

الكويت تعلن الإجراءات الصحية بعد وضع مصر بقائمة فحص كورونا.. والحجر الصحي: لسنا دولة موبوءة

بينها مصر.. الكويت تلزم القادمين من 7 دول بتطبيق حجر صحي لمدة أسبوعين

بينها مصر.. السعودية تطالب القادمين من 4 دول بالخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين

ترشيحاتنا

كلوب يوافق على مشاركة محمد صلاح في اولمبياد طوكيو.. بشرط وحيد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9 -3 -2020.. فيديو

بعد إصابتها بـ فيروس كورونا .. لجين عضاضة تتحدث في أول فيديو

قرار عاجل من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن كأس العالم بـ قطر

أهم الأخبار ليلًا .. كورونا يتصدر الأحداث .. ارتفاع عدد المصابين بمصر لـ 55 حالة..السعودية تعلق الرحلات مع 9 دول .. و خطاب عاجل لرؤساء الجامعات

عمرو جمال: رفضت الانتقال للزمالك.. أزارو أفضل مهاجم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. ابنة طلعت زكريا تفاجئ متابعيها

رغم مشاركة 26 ألف كلب..معرض كرافتس العالمي يتأثر بـ كورونا

جريئة وعصرية.. 20 إطلالة تكشف أناقة نسرين أمين فى عيد ميلادها