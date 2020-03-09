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اقتصاد

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعى"JANNA" و سكن مصر بالقاهرة الجديدة

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:53 ص
مساعد نائب رئيس هيئة
مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية
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آمنة عبد العظيم
قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية بعددٍ من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

وتفقد المهندس جمال طلعت، الأعمال الجارى تنفيذها بمشروعى"JANNA" للإسكان الفاخر و"سكن مصر"، وتتضمن الأعمال بالمشروع(الطرق -  تنسيق الموقع – تشطيب الوحدات)، وذلك لمتابعة  تقدم الأعمال بالمشروعين، لتسليم الوحدات لمستحقيها  فى أسرع وقت.

ووجه المهندس جمال طلعت، الشركات المنفذة بدفع العمل بالمشروعين وتكثيف العمالة والمعدات بمختلف مواقع العمل، مشيرًا إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بينما تم وجارٍ تنفيذ 17304 وحدات ( 721  عمارة) بمشروع "سكن مصر" بنسبٍ متقدمة.

 
كما تفقد المهندس جمال طلعت، أعمال إنشاء خطوط مواسير مُثَقَّبة بالتجمع الثالث لسحب تجمعات المياه السطحية بشكل دائم بمنطقة الحزام الأخضر، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع هو تجميع المياه السطحية بالحزام الأخضر بالتجمع الثالث من خلال تلك المواسير وصرفها بخطوط انحدار على محطات الرفع القائمة بالمدينة، حيث يتكون المشروع من خطي مواسير مثقبة بقطر 560مم، وبطول حوالى ألف متر لكل خط.

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