رئيس البورصة و3 وزيرات يفتتحون جلسة التداول بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

نظمت اليوم البورصة المصرية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز المديرين المصري فعالية "قرع الأجراس من أجل المساواة بين الجنسين"، وهي فعالية سنوية تهدف إلى الاحتفال باليوم العالمي للمرأة 2020 وتشجيع القطاع الخاص على توسيع نطاق الفرص الاقتصادية أمام النساء في مصر.





وافتتحت اليوم الاثنين، د. نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ود. بسنت فهمي عضو مجلس النواب، جلسة تداول اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحضور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ، وليد لبادى، المدير القطري لمصر وليبا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن كافة الجهات المهتمة بدعم وتمكين المرأة ، وعددًا من القيادات النسائية في الشركات المدرجة بالبورصة.





وبحسب مؤسسة التمويل الدولية، فإنه من شأن سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الرجال والنساء أن يساعد على دفع عجلة الأعمال التجارية وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين حياة الأسر والمجتمعات المحلية، كما يؤدي تدعيم المساواة بين الجنسين إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة العنف والصراع.





من جانبه، أعرب محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، عن التزام إدارة البورصة الكامل بدعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها وبالأخص في الشركات المقيدة، مشيرًا إلى أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن تمكين المرأة لا يسهم فقط في تحسين أداء الشركات على المستوي المالي والإداري بل يعتبر عنصر أساسي في دعم معدلات النمو الاقتصادي.





وذكر رئيس البورصة أن تمكين المرأة يتطلب تطوير بيئة العمل لتتناسب مع متطلباتها، وكذا تحفيز النساء لزيادة معدل مشاركتها في سوق العمل.





وتابع قائلا،"48% من الشركات المقيدة بالبورصة لديها سيدة واحدة على الأقل في مجلس ادارتها خلال 2019 مقابل 45% العام الماضي، فضلًا عن زيادة عدد الشركات التي لديها سيدتين بمجلس الإدارة بنحو 133%.





من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها لمشاركتها اليوم في فعاليات البورصة المصرية بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة، متمنية لإدارة البورصة كل النجاح والتوفيق، مثمنة جهودهم في دعم عملية تعزيز الفرص أمام المرأة.





وأضافت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج هم جزء لا يتجزأ من اقتصاد الدولة، لافتة إلى أن تحويلاتهم النقدية كانت لها أثر كبير في الاقتصاد المصري، وذلك كان نابعا من ثقتهم فيما يحدث بمصر من إصلاحات اقتصادية وهذا ما أعطاهم الدفعة للمشاركة.





لتوضح الوزيرة أن رئيس البورصة أبدى رغبة واهتمام للتعاون مع وزارة الهجرة في العمل على تعريف المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار في البورصة لتحفيزهم على الاستثمار في وطنهم.









من جانبها قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل جزء أصيل من رؤية مصر 2030 ويعزز فرص النمو الاقتصادي، فكلما زاد تمكين المرأة اقتصاديًا كلما زاد النفع للاقتصاد القومي وزاد إجمالي الناتج القومي.









ولفتت السعيد إلى مقولة كريستين لا جارد التي قالت إنه كلما عملت المرأة بشكل جيد كلما عمل الاقتصاد بشكل أفضل، وأشارت السعيد إلى جهود الدولة والخطوات الجادة التي قطعتها في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، سواء في إطار رؤية مصر 2030 أو في إطار الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030"، والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال..