AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا يغلق جميع المؤسسات الحكومية في البصرة عدا الأمن والصحة

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:07 م
قرار عاجل من السلطات
قرار عاجل من السلطات العراقية في البصرة
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات الحكومية في محافظة البصرة باستثناء الأمن والصحة؛ في إطار إجراءات مكافحة كورونا.

ووفقا لـ "السومرية نيوز" العراقية، قال المحافظ أسعد العيداني في بيان له إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة الرسمية"، مشيرا إلى أنه "يستثنى من ذلك دوائر الصحة والأمن".
 
وأضاف أن "العطلة تستمر حتى 22 من مارس الحالي".

ويأتي هذا القرار في أعقاب تسجيل حالة وفاة في المحافظة لرجل مسن مصاب بفيروس كورونا.

وقال العيداني في وقت سابق من اليوم، إنه "تم تسجيل حالة وفاة لشخص مصاب بفيروس كورونا في المحافظة"، مبينا أن "المتوفي هو رجل مسن قادم من ايران". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طوارئ في العراق بعد ظهور كورونا في إيران.. وحقيقة إغلاق الحدود

عائد من إيران.. تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في بغداد

قادمًا من إيطاليا.. أول إصابة لمواطن أردني بـ كورونا

بيان عاجل من الصحة العراقية بعد وفاة أحد المصابين بـ كورونا

بعد السليمانية.. منع صلاة الجمعة في محافظة عراقية أخرى

حظر دخول رعايا أربع دول إضافية إلى العراق

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. رئيس دولة يقرر العمل من المنزل ودخول الحجر الصحي.. صور

رغم مشاركة 26 ألف كلب..معرض كرافتس العالمي يتأثر بـ كورونا

مفاجـأة.. لاعب أهلي جدة السعودي في الحجر الصحي بسبب كورونا

تطور جديد في قضية خاطفة الدمام.. والد المختطف يتراجع عن التنازل ويقرر الثأر لشرفه

فايلر يدفع بـ رمضان صبحي في مباريات الأهلي تدريجيًا

بعد إصابتها بـ فيروس كورونا .. لجين عضاضة تتحدث في أول فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق الكوفي.. طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالحليب

حيلة ذكية.. مطعم صيني يطمئن الزبائن من مخاوف فيروس كورونا

للمقبلين على الشراء.. مقارنة بين تويوتا كورولا toyota corolla و ميتسوبيشي لانسر mitsubishi lancer .. صور