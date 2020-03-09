كورونا يغلق جميع المؤسسات الحكومية في البصرة عدا الأمن والصحة

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات الحكومية في محافظة البصرة باستثناء الأمن والصحة؛ في إطار إجراءات مكافحة كورونا.





ووفقا لـ "السومرية نيوز" العراقية، قال المحافظ أسعد العيداني في بيان له إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة الرسمية"، مشيرا إلى أنه "يستثنى من ذلك دوائر الصحة والأمن".

وأضاف أن "العطلة تستمر حتى 22 من مارس الحالي".





ويأتي هذا القرار في أعقاب تسجيل حالة وفاة في المحافظة لرجل مسن مصاب بفيروس كورونا.





وقال العيداني في وقت سابق من اليوم، إنه "تم تسجيل حالة وفاة لشخص مصاب بفيروس كورونا في المحافظة"، مبينا أن "المتوفي هو رجل مسن قادم من ايران".