وزيرة الصحة عن زيارتها للصين.. تعرفنا على تجربتها فى مكافحة كورونا

وأشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنها سعيدة بزيارتها للصين خلال الأيام الماضية، قائلة: "كانت تجربة كويسة جدًا، وفرصة إيجابية بالنسبة لي، وتكليف تشرفت به".
وتابعت هالة زايد أن الصين دولة بها مليار و400 مليون مواطن، أي يعادل سكان مصر 14 مرة، وتوجهنا للتعرف على تجربتهم في السيطرة على هذا الوباء، منوهة بأن الصين منذ 6 أيام لديها انخفاض حاد في الحالات نتيجة التزامهم وتطبيقهم للتعليمات بعدم الخروج والاختلاط في الأماكن المزدحمة.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن الزيارة كانت فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتعرف على تجربة الصين في كيفية التحكم في هذا الوباء، معقبة: "حصلنا على مستندات ووثائق حول كيفية تحكم الصين بهذا الوباء".