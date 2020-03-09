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وزيرة الصحة عن زيارتها للصين.. تعرفنا على تجربتها فى مكافحة كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:19 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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ريهام فيكتور
قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إنه منذ إعلان منظمة الصحة العالمية 7 يناير، على كل الدول اتخاذ الإجراءات الاحترازية فبدأنا فى التقصى والحجر الصحى  ولعمل فى كل معايير المنظمة كنوع من التقصى المسبق ومن خلالها ظهرت حالة حامل بدون أعراض ضمن مجموعة قامت بالتقصي وخرجت بعد 28 ساعة وبعد 14 يوما خرج بدون اعراض.

وأضافت وزيرة الصحة من خلال حوارها الخاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية ام بي سي مصر أن هناك  45 حالة تم تشخيصهم  بكورونا بباخرة نيلية نتيجة تقصي 3 حالات تبث إيجابيتها وخالطت الركاب.

وأشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنها سعيدة بزيارتها للصين خلال الأيام الماضية، قائلة: "كانت تجربة كويسة جدًا، وفرصة إيجابية بالنسبة لي، وتكليف تشرفت به".

وتابعت هالة زايد أن الصين دولة بها مليار و400 مليون مواطن، أي يعادل سكان مصر 14 مرة، وتوجهنا للتعرف على تجربتهم في السيطرة على هذا الوباء، منوهة بأن الصين منذ 6 أيام لديها انخفاض حاد في الحالات نتيجة التزامهم وتطبيقهم للتعليمات بعدم الخروج والاختلاط في الأماكن المزدحمة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن الزيارة كانت فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتعرف على تجربة الصين في كيفية التحكم في هذا الوباء، معقبة: "حصلنا على مستندات ووثائق حول كيفية تحكم الصين بهذا الوباء".

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