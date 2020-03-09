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فن

أنت راجع ليه.. منشور مثير لـ ياسمين عبد العزيز عن الزوج السابق

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:14 م
شيرى نبيل
شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو من مسلسل "طريقي"، للفنانة شيرين عبد الوهاب.

وتضمن الفيديو: "أنا بشكر الظروف اللي بعدتك عني وبكره الظروف اللي قربتك مني، أنا بكرهك من زمان أوي أنت راجع ليه بعد السنين دي كلها، ده أنا كنت ما صدقت نسيتك".

من ناحية أخرى تواصل ياسمين عبدالعزيز، تصوير مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه"، بطولة شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وعدد من النجوم، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.
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