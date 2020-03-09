تقرير مغربي| الوداد يتخطى الأهلي والترجي ويرتقي لصدارة الأندية الأفريقية

وقال موقع " أحداث أنفو" المغربي " تمكن الوداد البيضاوي لكرة القدم من الارتقاء إلى صدارة الأندية الإفريقية بعد تألقه في السنوات الخمس الأخيرة في المسابقة".





وتابع " وارتقى الوداد إلى المركز الأول بعد مروره إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب التغلب على النجم الساحلي التونسي في ربع نهائي المسابقة ذاتها ".





ووصل الوداد الرياضي للمرة الرابعة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال مشاركته الخامسة خلال 5 سنوات الأخيرة، واستطاع تجريد الترجي التونسي من صدارة تصنيف الأندية الإفريقية والذي تراجع للمركز الثاني.





يذكر أن الوداد المغربي سيلاقي النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام وذلك بعدما نجح في تخطي عقبة النجم الساحلي بنتيجة 2 /1 في لقائي الذهاب والإياب.







