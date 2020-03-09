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رياضة

تقرير مغربي| الوداد يتخطى الأهلي والترجي ويرتقي لصدارة الأندية الأفريقية

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:15 م
الوداد والنجم الساحلي
الوداد والنجم الساحلي
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القسم الرياضى
كشفت بعض التقارير المغربية عن ارتقاء نادي الوداد المغربي لـ صدارة الأندية في قارة أفريقيا متخطيا نادي الترجي التونسي والنادي الأهلي.

وقال موقع " أحداث أنفو" المغربي " تمكن الوداد البيضاوي لكرة القدم من الارتقاء إلى صدارة الأندية الإفريقية بعد تألقه في السنوات الخمس الأخيرة في المسابقة".

وتابع " وارتقى الوداد إلى المركز الأول بعد مروره إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب التغلب على النجم الساحلي التونسي في ربع نهائي المسابقة ذاتها ".

ووصل الوداد الرياضي للمرة الرابعة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال مشاركته الخامسة خلال 5 سنوات الأخيرة، واستطاع تجريد الترجي التونسي من صدارة تصنيف الأندية الإفريقية والذي تراجع للمركز الثاني.

يذكر أن الوداد المغربي سيلاقي النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام وذلك بعدما نجح في تخطي عقبة النجم الساحلي بنتيجة 2 /1 في لقائي الذهاب والإياب.


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