تنفيذا لإجراءات مجلس الوزراء: إلغاء حفل ختام مهرجان الأقصر

تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وضمن الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد قررت وزارة الثقافة تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التى تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كاجراء احترازى وقائى وذلك حتى اشعار اخر، وفى ضوء ذلك أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن إلغاء حفل ختام دورته التاسعة، وتوقف فعالياته امام الجمهور.

ويعد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.





وكرم المهرجان في دورته الحالية النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة.



