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حوادث

هشمت رأسه وهو نائم.. تجديد حبس قاتلة زوجها في شبرا الخيمة بطفاية سجائر

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:16 م
تجديد حبس قاتلة زوجها
تجديد حبس قاتلة زوجها في شبرا الخيمة
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إبراهيم الهوارى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة تجديد حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامها بقتل زوجها أثناء نومه وتهشيم رأسه بطفاية سجائر.


من ناحية اخرى مثلت المتهمة الجريمة بالشقة التي كانت تقطن بها أمام زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض رئيس النيابة وإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها وأمرت النيابة العامة بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات وجددها قاضي المعارضات 15 يوما.


وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغا من صاحب محل بقالة يدعى "م.م" 46 سنة مقيم دائرة القسم باكتشافه وفاة شقيقه داخل مسكنه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.


وعلى الفور أخطر اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لمكان الحادث وتبين وجود جثة "صابر.م"موظف بالمعاش 55 سنة ومقيم بذات العنوان مسجاة على ظهرها بغرفة النوم وبه إصابات وتم نقلها لمشرحة مستشفى ناصر والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.


وبالفحص والتحرى وسؤال زوجة المجنى عليه وتدعي "ه.ا" ربة منزل 37 سنة ومقيمة بذات العنوان اعترفت بارتكاب الواقعة لسوء معاملته لها وتعديه عليها بالضرب وتحرير إيصالات أمانة وهمية ضدها وعلى أثر ذلك قامت بترك منزل الزوجية لمدة عام حتى تم التوفيق بينهما وعادت منذ حوالى شهرين إلا أنه استمر فى سوء معاملته لها.


وأضافت المتهمة فى اعترافاتها أن المجنى عليه كان لا يعطيها أى مصاريف للمنزل، بل كان يأخذ ما معها من مبالغ مالية فعقدت العزم وبيتت النية على التخلص منه وعقب استغراقه بالنوم قامت بضربه بطفاية سجائر رخام على رأسه أفقدته الوعى وعقب ذلك قامت بخنقه بطرف الجلباب الذى يرتديه حتى تأكدت من مفارقته للحياة.


وأرشدت المتهمة عن الأداة المستخدمة فى الواقعة وتم التحفظ عليها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيلت المتهمة للنيابة العامة التي أصدرت قرارا بحبسها جدده قاضي المعارضات 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

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