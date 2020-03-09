بسبب كورونا.. إنتر ميلان يعلن الانسحاب من مسابقات الناشئين والشباب

اعلن نادي انتر ميلان الايطالي انسحابه من كافة بطولات الشباب والناشئيين خوفا من انتشار فيرس كورونا خلال الفترة الحالية.
وأعلن النادي الإيطالي أنه لن يشارك في مباراة رين وفي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للشباب والمقرر إقامتها يوم 11 مارس الجاري.
وأكد إنتر ميلان في بيانه الرسمي عبر موقعه أنه يضع دائمًا حماية الصحة العامة كهدف رئيسي له، خاصة صحة لاعبيه.
وأشار إنتر ميلان في بيانه الرسمي إلى أنه على الرغم من أن عدم لعب مباراة الناشئين امام فريق رين، سيعتبر الفريق مهزومًا بثلاثة أهداف دون رد، إلا أنه قرر الانسحاب.