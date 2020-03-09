AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب كورونا.. إنتر ميلان يعلن الانسحاب من مسابقات الناشئين والشباب

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:29 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
اعلن نادي انتر ميلان الايطالي انسحابه من كافة بطولات الشباب والناشئيين  خوفا من انتشار فيرس كورونا خلال الفترة الحالية.


وأعلن النادي الإيطالي أنه لن يشارك في مباراة رين وفي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للشباب والمقرر إقامتها يوم 11 مارس الجاري.


وأكد إنتر ميلان في بيانه الرسمي عبر موقعه أنه يضع دائمًا حماية الصحة العامة كهدف رئيسي له، خاصة صحة لاعبيه.


وأشار إنتر ميلان في بيانه الرسمي إلى أنه على الرغم من أن عدم لعب مباراة الناشئين امام فريق رين، سيعتبر الفريق مهزومًا بثلاثة أهداف دون رد، إلا أنه قرر الانسحاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قاد ميلان للفوز ..ابراهيموفيتش سلطان تربع على عرش الدوري الإيطالي

إنتر يدعم الصين ضد فيروس كورونا بـ شارة خاصة في ديربي ميلانو

إنتر ضد ميلان.. أرقام قياسية في ليلة رباعية ديربي الغضب

أخبار الرياضية| الزمالك يتراجع عن الانسحاب ويلعب بالناشئين.. حكم القمة عايز يتفسح.. أمطار غزيرة باستاد القاهرة

بسبب كورونا.. قمة الدوري الإيطالي بين إنتر ويوفنتوس بدون جمهور

تأجيل نهائي كأس إيطاليا بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

للمقبلين على الشراء.. مقارنة بين تويوتا كورولا toyota corolla و ميتسوبيشي لانسر mitsubishi lancer .. صور

عاجل .. 43 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

أول قرار لـ VAR في مصر.. إلغاء هدف لـ الجونة في مرمى الإسماعيلي

داخل القبر.. المشهد الأخير لـ قتيل فيلا نانسي عجرم

تعرف على الحالات المستثناة من قرار تعليق السفر إلى السعودية بسبب كورونا

كذبة اسألوا تغرق مخترعيها وتصعد بالأهلي والزمالك إلى نصف نهائي إفريقيا

AdvertisementS

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من خطف «درع» يد الزمالك

قرار عاجل من الكاف بشأن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

شاهد .. فيديو مسرب يورط الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك بنصف نهائي إفريقيا

مفاجأة.. النقاز يوسط نجما كبيرا للعودة للزمالك

مفاجأة مدوية .. نجم الأهلي يجري جراحة ثالثة في ركبته بـ ألمانيا

اخبار الرياضة| حقيقة رحيل نجم الزمالك.. مفاجأة بشأن النقاز.. صفقة الموسم في القلعة الحمراء.. لاعب الأهلي في الحجر الصحي بسبب كورونا

على طريقة الترجي..عقوبات مغلظة في انتظار الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك

تقارير إنجليزية| لاعب عربي بديلا لـ صلاح في ليفربول

بادجي: المشاركة أساسيًا أمام صن داونز زادت طموحاتي وهذا سبب إهدار الفرصة السهلة.. والأهلي الأقرب لحصد لقب إفريقيا

رئيس الترسانة يقتحم ملعب المباراة أمام سيراميكا كليوباترا ويوجه سبابا للحكم

مفاجـأة.. لاعب أهلي جدة السعودي في الحجر الصحي بسبب كورونا

تقرير مغربي| الوداد يتخطى الأهلي والترجي ويرتقي لصدارة الأندية الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار

أبو العروسة.. سيد رجب فى جلسة تصوير خاصة بعدسة "صدى البلد" من الأقصر

تجنبها فورًا.. حقيقة الإصابة بفيروس كورونا من الشيشة