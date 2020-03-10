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أخبار البلد

هيطلعلى واحد من تحت البطانية لابس كمامة.. نجيب ساويرس يعلق على كثرة تداول أخبار كورونا.. شاهد

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:37 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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مصطفى كرم
علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على حالة الهلع العام بسبب فيروس كورونا المستجد وكثرة تداول الأخبار عنه في وسائل التواصل الاجتماعي. 

وغرد نجيب ساويرس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏أعترف باءت كل محاولاتى لتجنب أخبار الكورونا بالفشل ... شويه وهيطلعلى واحد من تحت البطانية لابس كمامة ويقيس لى الحرارة ويقولى تعليمات".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎ما تتبرع بكام مليون للجامعات يعملوا تجارب لاكتشاف أدوية للفيروس يا بشمهندس منها تشجيع ان غيرك يعمل ده وتطوير كمان للجامعات" و" ‏‎وانا والله لدرجه اني حلمت بيها كمان" و" ‏‎‎بس الخوف بزيادة وكمان تداول الشائعات بصورة كبيرة أكبر غلط".

وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

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