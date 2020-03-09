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برلمان

بحضور وزير الرياضة.. أفريقية النواب تناقش تعظيم سبل التعاون مع القارة

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:38 م
صدى البلد
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فريدة محمد
عقدت لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان صباح اليوم في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقطاعات الوزارة المعنية بالملف الخارجي والإفريقي. 

وقال الدكتور أشرف صبحي، إن العمل في الملف الأفريقي شكل حالة زخم في المشروعات التي قامت بها الوزارة والدول الأفريقية خلال عامي 2019- 2020، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع أفريقيا، مشيرًا إلى الفعاليات والأنشطة التي احتضنتها أسوان باعتبارها عاصمة للشباب الأفريقي عام 2019.
 
وقام مسئولي الملف الخارجي والأفريقي بالوزارة بعمل عرض لإنجازات الوزارة في شان الملف وأضاف الوزير، أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف وفقا لاستراتيجية ومستهدف مصر لدعم العلاقات المصرية الأفريقية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على عده محاور ومن خلال القطاعات المختلفة للوزارة سواء قطاع الطلائع أو قطاع الشباب أو قطاع الرواد أو قطاع البطولة أو القطاع الرياضي.
 
وأشار إلى أنه "نؤكد دائمًا أن الرياضة هي القوي الناعمة لمصر ولها فوائد كثيرة جدًا"، لافتًا إلى أن استضافة مصر كأس الأمم الإفريقية، والتي شاهد القرعة الخاصة بها مليار و250 ألف نسمة على مستوي العالم في حين شاهد البطولة نفسها أكثر من 2 مليار نسمة.
 
وأوضح الوزير أن تلك البطولات وبهذا الحجم والانجاز يعطي انطباع قوي عن الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها مكتب للشئون الافريقية تعمل فيه مع الجامعات وغيرها من المؤسسات لصالح دعم الدول الافريقية ودعم توجه مصر أفريقيا، لافتا إلى أن العودة القوية للأهلي والزمالك على المستوى الأفريقي أمرًا جيدًا.
 
وأشار النائب طارق رضوان بضرورة تعظيم التواصل مع القارة الافريقية من خلال استغلال القوة الناعمة متمثلة في مد جسور التواصل مع شعوب القارة، مضيفا بأن الرياضة والثقافة والفنون، يعتبروا من أهم مصادر القوة الناعمة لمصر.
بحضور وزير الرياضة.. أفريقية النواب تناقش تعظيم سبل التعاون مع القارة
بحضور وزير الرياضة.. أفريقية النواب تناقش تعظيم سبل التعاون مع القارة
بحضور وزير الرياضة.. أفريقية النواب تناقش تعظيم سبل التعاون مع القارة
بحضور وزير الرياضة.. أفريقية النواب تناقش تعظيم سبل التعاون مع القارة
بحضور وزير الرياضة.. أفريقية النواب تناقش تعظيم سبل التعاون مع القارة
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