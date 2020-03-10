سكان عزبة غازي بالشرقية يشكون من استمرار قطع المياه

شكا المواطن أحمد محمد محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار انقطاع المياه بمنطقة عزبة غازى التابعة إلى مركز أولاد صقر التابعة إلى محافظة الشرقية.





وقال إنه على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه والتى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم يتم الاستجابة.

وأضاف فى شكواه: نعانى نحن سكان منطقة عزبة غازى التابعة إلى مركز اولاد صقر التابعة إلى محافظة الشرقية، من الانقطاع المستمر للمياه التى يتم قطعها وهو ما يتسبب فى معاناة كبرى خاصة لكبار السن.

للتواصل مع الشاكى 01063823692

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360