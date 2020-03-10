حبس 3 أشخاص لحيازتهم كمية من الفودو والحشيش

قررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من الفودو المخدر.





تمكنت قوة من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطلين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهما كمية من الفودو المخدر وزنت 1.200 كيلو جرام وكمية من البودر المخدر وزنت 35 جراما، ومبلغ مالي 380 جنيها.





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة .





كما تم ضبط عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 750 جراما ومبلغ مالي 1100 جنيه وهاتف محمول.



