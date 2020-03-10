وزيرة الهجرة: تشغيل 18 رحلة طيران بين القاهرة والسعودية حتى 24 مارس

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك تنسيقا وتعاونا مع وزارة الطيران لحل مشاكل المصريين العالقين بالمطارات.









وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن وزير الطيران أبلغها أنه بدءا من اليوم وحتى 24 مارس، سيصدق على رحلتين يوميًا بخط سير "القاهرة - جدة" لاستعادة المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية، بجانب رحلة واحدة يوميًا "القاهرة – المدينة".





وأوضحت نبيلة مكرم ، أنه خلال الفترة من 9 مارس لـ 24 مارس ستكون هناك 6 رحلات للرياض و6 رحلات للدمام و4 للقصيم و2 إلى أبها، بإجمالى 18 رحلة خلال تلك الفترة.





وتابعت نبيلة مكرم ، أن ذلك يـأتي بعد إعلان الشركة الوطنية مصر للطيران أنه بناء على القرار الصادر من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بوقف الرحلات من وإلى عدة دول ومن بينها مصر، قررت الشركة تعليق رحلاتها إلى جميع المدن السعودية التي تطير إليها وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة وذلك اعتبارا من 9 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.





واستكملت أن الشركة تعتذر عن هذا الظرف الخارج عن إرادتها وأكدت أنها ستعمل علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل راحة عملائها علما بأن الشركة كانت قد قررت في وقت سابق إعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية من أى رسوم تتعلق بالتغيير سواء كان لنفس الوجهة أو لوجهة أخرى.