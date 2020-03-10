لو حصل هنعوضها من الإجازة.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تعليق الدراسة

على مدار الساعات الماضية لم تتوقف حالة الجدل خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول نية الحكومة تعليق الدراسة كخطة احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا بعد وصول عدد الحالات الحاملة للفيروس لـ 59 حالة وفقا لآخر إحصائية رسمية من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.





حالة الجدل، دفعت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لنفي كل تلك الشائعات، مؤكدا أن الدولة لم تصدر أي قرار حتى الآن بشأن تعليق الدراسة في المدارس بسبب فيروس كورونا.

وأوضح وزير التربية والتعليم، في تصريحات له مع الإعلامي «عمرو أديب» في برنامج «الحكاية»، أن الدولة سستخ القرار المناسب في الوقت المناسب برأي جماعي من كل أجهزة الدولة.

واشار إلى أنه إذا اضطرت الدولة في أي وقت لتعليق الدراسة في المدارس بشكل رسمي مثلما يطالب المصريون الان، فإنه لا يعني منح الطلاب اجازة باقي العام الدراسي الحالي، قائلا: " ماحدش هاينجح ويطلع للسنة الجاية غير لما ياخد جرعته كاملة من المناهج ولن ينجح احد بدون استكمال متطلبات النجاح".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه إذا تم منح طلاب المدارس إجازة خلال تلك الفترة بسبب فيروس كورونا، فإنه سيتم تعويضها في نهاية العام: «لو عطلنا الدراسة شهر هنأخر انتهاء العام الدراسي شهر كمان».

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه على تواصل دائم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومع غرفة العمليات التي تضم كافة أجهزة الدولة لمتابعة الوضع لحظة بلحظة، ووزارة التربية والتعليم على تواصل مباشر ومستمر مع وزارة الصحة والسكان للتنسيق الدائم على مدار اليوم ، لافتًا إلى أنه إذا تم الاستقرار على ضرورة تعليق الدراسة فسوف تعلن وزارة التربية والتعليم ذلك بشكل رسمي.