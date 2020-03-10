ورش عمل مجانية لطالبات جامعة المنيا لإكسابهن مهارات تدر الدخل

عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، ورشتها الثانية الخاصة بتعليم طالبات الجامعة وتدريبهن على الحرف والصناعات الصغيرة، وبالتعاون بين مكتب التدريب الميداني بكلية التربية الفنية، بإشراف من الدكتور أمل محمد أبو زيد عميد الكلية وذلك بتقديم مجموعة من الورش التدريبية الخاصة بفن العقادة المكرمي وصناعة الاكسسوار، وطباعة المنسوجات والحلي بالخرز.





تأتي هذه الورشة في إطار استكمال الوحدة تنظيم فعالياتها وأنشطتها المتنوعة، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة، للتوعية بقضايا المرأة ومواجهة كافة أشكال العنف ضدها، وكذلك تنظيمها لورش عمل تدريبية تدر دخل لهن.





وأوضح الدكتور جمال عاطف، منسق عام وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، أن الوحدة تستهدف من خلال هذه الورش والدورات التدريبية تعليم طالبات الجامعة بعض الصناعات والحرف اليدوية التي تساعدهن وتعينهن على القدرة على الاعتماد على الذات، بعد اكتسابهن لمهارات صناعة وحياكة بعض الصناعات الصغيرة، ومن ثم تسويق أعمالهن وتحقيق عائد بمجهوداتهن دون الاعتماد على الغير





وأشار إلى أن هذه الورش تُقدم مجانيًا، ويشرف عليها من كلية التربية الفنية الدكتورة نجوى علي، وكيلة كلية التربية الفنية لشئون التعليم والطلاب، ومكتب رعاية الطلاب والعلاقات العامة بكلية الحقوق.