AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أتلانتا يبحث عن تأهل تاريخي أمام فالنسيا بـ دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:26 ص
أتلانتا وفالنسيا
أتلانتا وفالنسيا
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق فالنسيا نظيره أتلانتا اليوم، الثلاثاء، في تمام في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتسلح فالنسيا بأرضه وجماهيره، في مباراة اليوم، من أجل تحقيق ريمونتادا، وخطف بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

في المقابل يكفي فريق أتلانتا التعادل أو الهزيمة بفارق هدف أو هدفين، من أجل التأهل إلى دور الـ 8، للمرة الأولى في تاريخه.

وكانت مباراة الذهاب في إيطاليا، انتهت بفوز أتلانتا على فالنسيا، بنتيجة 4 - 1.

ويلتقي اليوم أيضا، في نفس التوقيت، ضمن منافسات الدور ذاته من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لايبزيج مع توتنهام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توتنهام يتحدى أزمة الإصابات أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة توتنهام ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

مباريات دوري أبطال أوروبا.. تعرف على مواعيد المباريات اليوم والقنوات الناقلة

نابولي يستضيف برشلونة في مواجهة قوية بـ دوري أبطال أوروبا

حصاد ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو يحطم كبرياء صلاح ورفاقه.. السيتي ينقذ سمعة إنجلترا.. خسائر فادحة لـ برشلونة

دوري أبطال إفريقيا.. الرجاء يسعى لإسقاط مازيمبي وانتزاع بطاقة التأهل

ترشيحاتنا

قرار من الحكومة البريطانية للمصابين بأعراض الإنفلونزا

ذكرى ميلاد يوسف داوود.. ابنته: في ناس كان بتفتكر إنه مسلم

أخبار الرياضة ليلا.. أبو جبل: الدوري في الملعب.. حقيقة ظهور معدات الـVAR على سيارة نقل.. محمد صلاح أهلاوي

بعد الكشف عنها.. تعرف على مواصفات تويوتا كورولا هايبرد الجديدة

فى عيد المساخر.. اعتقال مدير مدرسة أشهر سلاحه أمام صورة نتنياهو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في القاهرة والمحافظات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتلك أرخص سيارة في مصر موديل 2020 بالتقسيط وبدون مقدم.. صور

مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة