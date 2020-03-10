أتلانتا يبحث عن تأهل تاريخي أمام فالنسيا بـ دوري أبطال أوروبا





ويتسلح فالنسيا بأرضه وجماهيره، في مباراة اليوم، من أجل تحقيق ريمونتادا، وخطف بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.





في المقابل يكفي فريق أتلانتا التعادل أو الهزيمة بفارق هدف أو هدفين، من أجل التأهل إلى دور الـ 8، للمرة الأولى في تاريخه.





وكانت مباراة الذهاب في إيطاليا، انتهت بفوز أتلانتا على فالنسيا، بنتيجة 4 - 1.





ويلتقي اليوم أيضا، في نفس التوقيت، ضمن منافسات الدور ذاته من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لايبزيج مع توتنهام.

يستضيف فريق فالنسيا نظيره أتلانتا اليوم، الثلاثاء، في تمام في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.