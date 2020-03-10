بعد فرنسا.. قائد الجيش الوطني الليبي يصل إلى ألمانيا

نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية، عن مصادر ليبية قولها إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وصل إلى ألمانيا لعقد مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء اليوم.





وكشفت وسائل إعلام ليبية، أمس الاثنين، عن زيارة المشير حفتر إلى فرنسا، موضحة أنه التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





وأشارت إلى أن حفتر وصل باريس بدعوة من ماكرون لمناقشة آخر تطورات مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.





وأوضحت أن ماكرون أشاد بالدور الذي يلعبه الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب وجهوده في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.





وفي يناير الماضي، نجحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب مشاورات مع غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، في إقناع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي للمشاركة شخصيا في أعمال القمة الدولية في برلين لتسوية الأزمة الليبية، والمعروفة إعلاميا بـ "مؤتمر برلين".