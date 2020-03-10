AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد فرنسا.. قائد الجيش الوطني الليبي يصل إلى ألمانيا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:20 م
قائد الجيش الوطني
قائد الجيش الوطني الليبي يصل إلى ألمانيا
Advertisements
قسم الخارجي
نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية، عن  مصادر ليبية قولها إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وصل إلى ألمانيا لعقد مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء اليوم.

وكشفت وسائل إعلام ليبية، أمس الاثنين، عن زيارة المشير حفتر إلى فرنسا، موضحة أنه التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشارت إلى أن حفتر وصل باريس بدعوة من ماكرون لمناقشة آخر تطورات مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت أن ماكرون أشاد بالدور الذي يلعبه الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب وجهوده في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وفي يناير الماضي، نجحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب مشاورات مع غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، في إقناع  فايز السراج رئيس حكومة الوفاق والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي للمشاركة شخصيا في أعمال القمة الدولية في برلين لتسوية الأزمة الليبية، والمعروفة إعلاميا بـ "مؤتمر برلين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للقاء خليفة حفتر.. وزير الخارجية الألماني يصل بنغازي في زيارة عاجلة

رسالة طيبة.. ميركل تعلق على مشاركة حفتر بمؤتمر برلين عن ليبيا

وصول حفتر إلى العاصمة اليونانية أثينا

وزير الخارجية الأمريكي يشارك في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.. الأحد

حفتر يلتقي وزير الخارجية اليوناني في أثينا.. صورة

مؤتمر برلين .. هل تنجح دبلوماسية ألمانيا في إنهاء أزمة ليبيا؟

ترشيحاتنا

زوجة تسلط الجن على زوجها بسبب ممارسة الجنس.. هايدى: بيربطني في السرير أثناء العلاقة

إنفوجراف.. طلعت مصطفى أكثر شركة عقارات مصرية يستثمر بها أكبر صندوق سيادى بالعالم

يوم ميلاد هاجر حمدي.. تعرف على قصتها المثيرة من الرقص والإغراء إلى لاعتزال وبناء مسجد

بعد اكتشاف خيانته.. سيدة تقرر مسامحة زوجها وكانت في انتظارها مفاجآت أسوأ

تشريح جثتين عثر عليهما مقتولين بـ15 طلقة داخل سيارة في القليوبية

أبرزها تويوتا وساجا.. 4 سيارات تشهد أقوى التخفيضات خلال مارس.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب السعال.. مسافرة صينية تثير أزمة على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث؟

أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

مطالبات في بريطانيا بتعطيل المدارس والأشغال فورا.. واتهامات بالخوف من التكاليف