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أخبار العالم

بسبب كورونا.. بابا الفاتيكان يحتفل بالقداس الإلهي بمفرده.. صور

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:31 م
بابا الفاتيكان فرانسيس
بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني
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شيماء مصطفى
ترأس بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، قداس اليوم، الثلاثاء، بمفرده، في الوقت الذي فرضت السلطات الإيطالية حجرًا صحيًا على جميع مدن وأقاليم البلاد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهرت عدة صور البابا فرنسيس، وهو يحتفل بالقداس الإلهي بمفرده في بيت الضيافة بكنيسة سانتا مارتا حيث يقيم، وذلك بعد حظر السلطات الإيطالية التجمعات العامة.

وحث البابا فرنسيس، كهنة الكنيسة الكاثوليكية، بالخروج ومقابلة مرضى فيروس كورونا، داعيا إياهم إلى التحلي بالشجاعة والذهاب لرؤية المرضى.

وأضاف: "ينبغي للكهنة أن يرافقوا الطاقم الطبي والمتطوعين في العمل الإنساني الذي يقومون به".

وجاءت تلك العظة عقب ساعات من فرض إيطاليا الحجر الصحي الشامل على جميع أنحاء البلاد، وحظر السفر إلا باستثناءات.

وكانت السلطات في إيطاليا، أعلنت أمس، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 463 حالة وفاة.

وأشارت السلطات إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى نحو  9172 حالة.

يذكر أن بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، خضع لفحص فيروس كورونا المستجد، بعد إصابته بنزلة برد.

ووفقًا لصحيفة "ايل ميساجيرو" الإيطالية، أجرى البابا فرنسيس، البالغ من العمر 83 عاما، اختبار كورونا، والذي جاءت نتيجته سلبية، حيث أظهرت خلوه من الفيروس المستجد.
بسبب كورونا.. بابا الفاتيكان يحتفل بالقداس الإلهي بمفرده.. صور
بسبب كورونا.. بابا الفاتيكان يحتفل بالقداس الإلهي بمفرده.. صور
بسبب كورونا.. بابا الفاتيكان يحتفل بالقداس الإلهي بمفرده.. صور
بسبب كورونا.. بابا الفاتيكان يحتفل بالقداس الإلهي بمفرده.. صور
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