بسبب كورونا.. بابا الفاتيكان يحتفل بالقداس الإلهي بمفرده.. صور

ترأس بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، قداس اليوم، الثلاثاء، بمفرده، في الوقت الذي فرضت السلطات الإيطالية حجرًا صحيًا على جميع مدن وأقاليم البلاد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهرت عدة صور البابا فرنسيس، وهو يحتفل بالقداس الإلهي بمفرده في بيت الضيافة بكنيسة سانتا مارتا حيث يقيم، وذلك بعد حظر السلطات الإيطالية التجمعات العامة.





وحث البابا فرنسيس، كهنة الكنيسة الكاثوليكية، بالخروج ومقابلة مرضى فيروس كورونا، داعيا إياهم إلى التحلي بالشجاعة والذهاب لرؤية المرضى.





وأضاف: "ينبغي للكهنة أن يرافقوا الطاقم الطبي والمتطوعين في العمل الإنساني الذي يقومون به".





وجاءت تلك العظة عقب ساعات من فرض إيطاليا الحجر الصحي الشامل على جميع أنحاء البلاد، وحظر السفر إلا باستثناءات.





وكانت السلطات في إيطاليا، أعلنت أمس، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 463 حالة وفاة.

وأشارت السلطات إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى نحو 9172 حالة.



