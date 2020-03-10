تعرف على فريق إنقاذ السيارات بالمجان والتحديات التي واجهتهم.. فيديو

قال محمود أسامة، عضو فريق إنقاذ لمساعدة السيارات المتضررة من الأمطار: إن إنقاذ شخص لسيارة معينة ليست هينة، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى خبرات لتأدية ذلك.





وأضاف "محمود" خلال لقائه ببرنامج "إنبوكس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنه من أجل تشكيل فريق لإنقاذ السيارات يحتاج إلى ممارسة فى ذلك المجال، بالإضافة إلى معرفته الأدوات التي تحتاجها.





وأوضح أنه فى حالة غرقان السيارة بسبب الأمطار الغزيرة إن الكهرباء تتعطل ولا تعمل بها، لافتا إلى أنه أحيانا تعمل وأحيانا أخرى تتعطل.





وتابع أنه فى عام 2018 كان يقوم بإنقاذ سيارات داخل جراج معين وكانت المياه تصل إلى السقف، مضيفا إلى أن السيارة كانت جديدة وليست مستهلكة.





وأشار إلى أن الشئ الوحيد السليم فى السيارة فى حالة غرقانه بالأمطار هي "عفش السيارة"، حيث لا يوجد بها كهرباء أو بنزين أو زيت.