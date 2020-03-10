أخبار التعليم.. التعليم الإلكتروني البديل الأول لتعطيل الدراسة بالجامعات.. تعليق فعاليات شهر العلوم بسبب فيروس كورونا.. وتحسن ترتيب المراكز البحثية المصرية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي يعرض موقع "صدى البلد" أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم.طلاب من أجل مصر بجامعة السويس تنظم حملة للتبرع بالدمفي «اخدم من أجل ابتسامة».. طالبات «القلب المقدس» يصنعن مقاعد لأهالي حلوان.. فيديوالتعليم العالى: تحسن ترتيب المراكز البحثية المصرية فى تصنيف سيماجو العالمىرئيس جامعة المنصورة يناقش تنفيذ خطة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوروناهيئة جودة التعليم تؤجل مؤتمرها السنوي الدولى السابع بسبب كوروناحقيقة ظهور فيروس كورونا بالمدينة الجامعية لقناة السويسبسبب كورونا.. البحث العلمي تعلن تعليق فعاليات شهر العلوم بالمحافظاتبسبب فيروس كورونا .. إتاحة المحاضرات إلكترونيًا لطلاب جامعة طنطاحال تعليق الدراسة في مصر.. كيف يمكن لطلاب المدارس التعلم عن بعد؟التعليم الإلكتروني البديل الأول.. الأعلى للجامعات يحسم مصير تعطيل الدراسة اليومجودة التعليم تعقد الاختبار الإلكتروني الأول 2020جامعة القاهرة تؤجل جميع فعالياتها ذات التجمعات الكبيرة بسبب فيروس كورونا