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تعليم

أخبار التعليم.. التعليم الإلكتروني البديل الأول لتعطيل الدراسة بالجامعات.. تعليق فعاليات شهر العلوم بسبب فيروس كورونا.. وتحسن ترتيب المراكز البحثية المصرية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي يعرض موقع "صدى البلد" أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم.













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