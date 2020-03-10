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تعليم

ندوة تعريفية للمنح الدراسية بجامعة بنها بالتعاون مع الملحقية الثقافية الفرنسية..صور

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:23 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها نادين مكاوي نائب الملحق الثقافي الفرنسي بالقاهرة واية أشرف مسئول مكتب كامبس فرانس بالقاهرة وذلك علي هامش فعاليات الندوة التي نظمتها الجامعة لتعريف بالمنح الدراسية المقدمة من الملحقية الثقافية الفرنسية للجامعة .

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

ومن جانبه قال الدكتورناصر الجيزاوي أن الندوة التعريفية عن برنامج التبادل الطلابي والمنح الدراسية المقدمة لطلاب الماجستير والدكتوراه لطلاب الجامعة تأتي في اطار التعاون بين جامعة بنها والملحقية الثقافية الفرنسية .

وأضاف الجيزاوي أن الندوة استهدفت تعريف طلاب الدراسات العليا وشباب هيئة التدريس بالمنح الدراسية التي تمولها الحكومة الفرنسية وشروط وإجراءات التقدم لها .

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