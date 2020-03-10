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محافظات

رفع ألف طن مخلفات هدم بطريق الشهداء بشبين الكوم

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:32 م
رفع مخلفات
رفع مخلفات
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محمد امين
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء حملة نظافة مجمعة لرفع مخلفات الهدم ونواتج التطهير بمدخل طريق شبين الكوم – طنبدي – الشهداء ، حيث  تم  رفع ما يزيد عن  1000 طن مخلفات منذ بدء الحملة . 

 مؤكدا  على  إستمرار الحملة  لرفع كافة التراكمات لتوسعة الطريق وزراعة الأشجار وإضفاء  مظهر جمالى للمنطقة .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لأعمال الحملة ، بحضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة ورئيس مركز ومدينة شبين الكوم ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم ومدير منظومة النظافة بالمحافظة.

يأتى هذا في إطار خطة محافظ المنوفية لتحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة ، مؤكدًا على أن منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة سيشهدان طفرة خلال الفترة المقبلة من خلال إنشاء وحدة للتدخل السريع للتعامل الفورى مع كافة تجمعات بؤر القمامة والحد منها.

كما أكد على  أنه سيتم رفع كفاءة 214 معدة  ضمن منظومة النظافة والحفاظ  على المظهر الحضارى وتجميل مداخل العاصمة.
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