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عينات المراكب النيلية بالأقصر وأسوان سلبية.. وزيرة الصحة: وصول أول دفعة من كواشف كورونا السريعة غدا.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إنه تم عمل مراجعة داخلية مع توسيع دائرة التقصى حول كورونا ما يؤكد قوة الخطط الاحترازية للدولة، لافتة إلى أنه تم الحصول على 350 عينة من المراكب النيلية فى الأقصر وأسوان وجميعها سلبية بنسبة 100%  للتأكد من خلو المحافظتين من فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها بمؤتمر اليوم  أنها حرصت على القيام بجولة فى الأقصر للاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية فى الاقصر، مؤكدة ان مصر من اول 4 دول تحصل على الكواشف المتطورة للكشف عن فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه تم استحداث كواشف سريعة، وأن أول دفعة ستصل غدًا وستظهر النتيجة خلال 30 دقيقة فقط من إجراء الكشف، وستطبق هذه الكواشف على جميع منافذ مصر البحرية والبرية والجوية.


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