وزيرة الصحة: إحنا من أقل الدول في عدد الإصابات بكورونا.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم عمل عينات عشوائية بالأمس ل 50% من العاملين بالسياحة و50% من الزائرين.





وتابعت الوزيرة هالة زايد، خلال مؤتمر لوزراء الصحة والإعلام والسياحة والآثار، الذي يعرض على قناة اكسترا نيوز، أن الدولة تسير بخطة احترازية قوية حيث إنه تم اكتشاف 5 حالات فقط مصابة بالفيروس منهم 51 حالة مصابة بدون أعراض وذلك وفقا للخطة الاحترازية والتقصي.





وأضافت الوزيرة، أنه يتم التعاون مع منظمة الصحة العالمية بشكل وثيق، وتم طلب الاستعانة ببعثة مخصصة لمتابعة الأوضاع في مصر، وهي البعثة التي تمت التعامل في حالات مركب الأقصر.





وأكدت على أننا من الدول منخفضة الإصابات، فإننا نتبنى أكثر الطرق التشخيصية والاحترازية المتبعة عالميًا.