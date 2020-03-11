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فيديوجراف | تحذير من النوم على صوت القرآن.. فما السر؟

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:00 ص
النوم على صوت القرآن
النوم على صوت القرآن
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ايمان عبداللطيف
يشعر البعض بالراحة والأمان أثناء النوم على صوت إذاعة القرآن الكريم، لاعتقادهم أن القرآن يحرسهم  خلال نومهم.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال «ما مدى صحة أو عدم صحة فتح محطة القرآن الكريم في الراديو أثناء النوم؟»، أنه لا يصح إبقاء البث الإذاعي لمحطة القرآن الكريم مفتوحًا أثناء النوم، مشيرًا إلى أن القرآن لا يحرس النائم ولكن تحرسه أدعية وردت بالسُنة النبوية، وذلك لأنه يجب الاستماع للقرآن والإنصات له إذا قرئ، فهذا ما يأمر به الله تعالى، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» الآية 204 من سورة الأعراف.

ولمزيد من التفاصيل حول تحذير من النوم على صوت القرآن تابعوا الفيديوجراف التالى:
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