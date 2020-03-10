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رياضة

العين يفوز على الشارقة ويتأهل لنهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:54 م
العين الإماراتي
العين الإماراتي
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إسماعيل محمود
تأهل نادي العين، لنهائي بطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي، وذلك بإقصائه نظيره نادي الشارقة، بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور نصف النهائي.

افتتح بالازس دزسودزساك التسجيل لنادي العين في الدقيقة الرابعة، ليعادل بعدها ميلوني النتيجة للشارقة في الدقيقة 12، قبل أن يسجل الكازخي باويرزان إسلام خان الهدف الثاني للفريق العيناوي في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 38، سجل كانيدو الهدف الثالث للعين، من متابعة للكرة المرتدة التي بدأها زميله عادل الحوسني.

وفي الدقيقة 42، قلص كايو الفارق لفريقه الشارقة، بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي الشوط الثاني، حاول الشارقة تعديل النتيجة، مع ترك مساحات كبيرة في خط دفاعه، أدت لتعرض مرماه لبعض الهجمات الخطيرة، لكن لم تهتز شباك أي من المرميين، لتنتهي المباراة بتأهل العين للمباراة النهائية.

ويلاقي العين في نهائي كأس رئيس الدولة ، الفائز من فريقي بني ياس والظفرة، والتي تقام بعد قليل.
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