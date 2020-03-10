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محافظ الشرقية: هناك دقة شديدة فى عملية التنبؤ بالأحوال الجوية.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:58 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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البهي عمرو

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن هناك دقة شديدة فى عملية التنبؤ بالأحوال الجوية من قبل هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا أن مجلس الوزراء قرر أن تحصل المدرسة على إجازة يوم الخميس المقبل وهذا قرار حكيم.


وأضاف خلال حواره هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن المدارس بمحافظة الشرقية ستكون اجازة وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى,


وأشار محافظ الشرقية، إلى أن الحكومة قامت باتخاذ القرار بسبب الأحوال الجوية، وليس لأى شئ أخر، وقدمت الإعلامية عزة مصطفى بالشكر للحكومة على أتخاذ هذا القرار الحكيم.


قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقًا للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.


وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

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