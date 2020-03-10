"مستقبل وطن" في الفيوم يناقش طرق التصدي للأكاذيب

ناقشت أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعى، فى اللقاء الذى عقد بمقر حزب مستقبل وطن بالفيوم، عددا من القضايا التى طفت على سطح الاحداث وشغلت الرأى العام على السوشيال ميديا، واختلفت فى أهدافها ما بين إثارة الرعب والفزع بين الأهالى، أو التشكيك في قدرة الدولة علي إدارة الأزمات .





وعقدت الجلسة، برئاسة جمال قطب أمين المتابعة والتواصل الاجتماعى و بحضور اللواء محمد أمين أبوطالب الأمين المساعد، و سيد الطيب عضو هيئة المكتب، و حمادة الخولى أمين الشئون القانونية بالحزب، و أعضاء الأمانة.





وأكد أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي فى كلمته، على أهمية مواجهة حملات إثارة الرعب ونشر الأكاذيب، موضحا دور وخطورة الدور الذي تقوم به كتائب الشر الإلكترونية، مؤكدا إن استخدام السوشيال ميديا فى الترويج للاكاذيب بدأ مع ثورة 30 يونيه، وارتفعت حدته مع حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد وعودة السياحة إلى سابق عهدها، والإنجازات الكبيرة التى تحققت خلال السنوات القليلة الماضية.





وأضاف، أن هناك اكثر من 4.3 مليار مستخدم للانترنت على مستوى العالم، منهم 34.5 مليون حساب للمصريين على فيس بوك، و3.2 مليار عدد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى عن طريق الهاتف المحمول، و65% من إجمالى المستخدمين من الشباب أقل من 30 سنة، وزادت بنسبة 10% فى الفترة الأخيرة، واللافت للنظر أن معظم الزيادة للفئة العمرية ما بين 16- 28سنة، ومنهم من يتم استقطابه للأفكار الهدامة، لذلك وجب علينا جميعا التصدى للحملات وتوعية شبابنا بعدم الانسياق، لهذا الأكاذيب والشائعات.





فيما أشار الحضور الي أن مصر حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، أصابت أعداء الوطن بالجنون مؤكدين أن مصر قادرة علي تجاوز كل الازمات وان يتم التصدى بالقانون، لحملات نشر الأكاذيب وحالات السب والقذف للأفراد أو المؤسسات، عبر وسائل السوشيال ميديا، وأن القانون يردع كل تلك التجاوزات.





كما تم التأكيد علي أهمية تصحيح المفاهيم و توعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا.



