AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

"مستقبل وطن" في الفيوم يناقش طرق التصدي للأكاذيب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:31 م
مستقبل وطن في الفيوم
"مستقبل وطن" في الفيوم يناقش طرق التصدى للأكاذيب
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
ناقشت أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعى، فى اللقاء الذى عقد بمقر حزب مستقبل وطن بالفيوم، عددا من القضايا التى طفت على سطح الاحداث وشغلت الرأى العام على السوشيال ميديا، واختلفت فى أهدافها ما بين إثارة الرعب والفزع بين الأهالى، أو التشكيك في قدرة الدولة علي إدارة الأزمات  .

وعقدت الجلسة، برئاسة جمال قطب أمين المتابعة والتواصل الاجتماعى و بحضور اللواء محمد أمين أبوطالب الأمين المساعد، و سيد الطيب عضو هيئة المكتب، و حمادة الخولى أمين الشئون القانونية بالحزب، و أعضاء الأمانة.

وأكد أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي  فى كلمته، على أهمية مواجهة حملات إثارة الرعب ونشر الأكاذيب، موضحا دور وخطورة الدور الذي تقوم به كتائب الشر الإلكترونية، مؤكدا  إن استخدام السوشيال ميديا فى الترويج للاكاذيب بدأ مع ثورة 30 يونيه، وارتفعت حدته مع حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد وعودة السياحة إلى سابق عهدها، والإنجازات  الكبيرة التى تحققت خلال السنوات القليلة الماضية. 

وأضاف، أن هناك اكثر من 4.3 مليار مستخدم للانترنت على مستوى العالم، منهم 34.5 مليون حساب للمصريين على فيس بوك، و3.2 مليار عدد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى عن طريق الهاتف المحمول، و65% من إجمالى المستخدمين من الشباب أقل من 30 سنة، وزادت بنسبة 10% فى الفترة الأخيرة، واللافت للنظر أن معظم الزيادة للفئة العمرية ما بين 16- 28سنة، ومنهم من يتم استقطابه للأفكار الهدامة، لذلك وجب علينا جميعا التصدى للحملات وتوعية شبابنا بعدم الانسياق، لهذا الأكاذيب والشائعات.  

فيما أشار الحضور الي  أن مصر حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات القليلة  الماضية، أصابت أعداء الوطن بالجنون  مؤكدين  أن مصر  قادرة علي  تجاوز كل الازمات وان يتم  التصدى بالقانون، لحملات نشر الأكاذيب وحالات السب والقذف للأفراد أو المؤسسات، عبر وسائل السوشيال ميديا، وأن القانون يردع كل تلك التجاوزات.   

كما تم التأكيد علي أهمية تصحيح المفاهيم و توعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

وأكد الحضور أن الشعب المصرى تجاوز العديد من الأزمات بفضل ثقافته ووعيه وقادر على كشف الشائعات والأكاذيب،  لذا يأتي دور حزب مستقبل وطن لتوعية المواطنين بحقيقة الأحداث والإشارة الي جهود الدولة  لتحقيق التنمية.
"مستقبل وطن" في الفيوم يناقش طرق التصدي للأكاذيب
"مستقبل وطن" في الفيوم يناقش طرق التصدي للأكاذيب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السوشيال ميديا بين الشائعة والحقيقة.. ندوة إعلامية في الوادي الجديد ..صور

السوشيال ميديا بين الشائعة والحقيقة.. ندوة لـ مستقبل وطن في الشرقية.. صور

مستقبل وطن ينظم ورشة عمل حول الاستفادة من السوشيال ميديا في كفرالشيخ

مستقبل وطن بـ بورسعيد يناقش السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة

الإشاعة والحقيقة في السوشيال ميديا.. ندوة بأمانة التدريب والثقيف بـ مستقبل وطن

ندوة بعنوان مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي في حزب مستقبل وطن بالإسكندرية

ترشيحاتنا

صدمة جديدة.. أعراض خطيرة لفيروس كورونا من هذه الدولة

18 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة.. ووجه جديد في المعسكر

هنتعشى إيه النهاردة .. كوردن بلو وأرز مقلي وسلطة كول سلو

إجراءات احترازية ووقف الفعاليات.. وزارة الشباب والرياضة تصدر بيانا لمواجهة كورونا

مين الأحلى.. داليا مصطفى بجيبة فوق الركبة مع شقيقتها بالبنطلون الجلد

هل الزوجة مجبرة على الإنفاق من راتبها لأن عملها يأخذ من وقت المنزل.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك

هنتعشى إيه النهاردة .. كوردن بلو وأرز مقلي وسلطة كول سلو

مهند حبيب السيسي.. أصغر مطرب كفيف وسفير للطفولة.. شاهد