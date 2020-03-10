زينة: بحب السينما والمسلسلات مبتعملش تاريخ لأي فنان ..فيديو

أبدت الفنانة زينة ، سعادتها بتكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، قائلة "سعيدة بتكريمي من مصر وفي مدينة الأقصر وأنا أحب الآثار والتاريخ بشكل كبير وأحب الدول التي تمتلك حضارة مثل بلدي مصر".





وأضافت "زينة"، في حوارها في برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، " تم تكريمي في الكثير من المهرجانات وحصلت على أكثر من 25 تكريم".





وتابعت زينة "لم أشارك في أدوار شر كثيرة، وأحب المشاركة في الأعمال الدرامية في رمضان كي أقوم بتقديم أعمال درامية هادفة لصالح الجمهور".





وأكملت زينة "السينما تكون تاريخا لأي فنان ولكن الأعمال الدرامية والمسلسلات لا تكون تاريخا لأي فنان، وأحب السينما بشكل أكبر والعمل في المسلسلات مرهق ومتعب".



