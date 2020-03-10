بعد صورة فتح الحوض .. أجرأ 10 إطلالات لـ ياسمين صبري في الجيم

تنشر الفنانة ياسمين صبري صورا لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء تواجدها في الصالات الرياضية لممارسة التمارين الرياضية.





وبالرغم من تواجدها في الجيم إلا أنها تثير الجدل بين رواد السوشيال ميديا بسبب صورها.





وتظهر ياسمين صبري في الكثير من الأحيان في الجيم بإطلالات رياضية بدون تكلف في وضع اللمسات الجمالية، فهي تظهر بدون مكياج، مع انسياب شعرها الحريري او رفعه على طريقة الذيل حصان.





كما أنها تثير الجدل بالفساتين التي تظهر بها في الجيم بسبب التمرينات الرياضية التي تظهر من خلالها.





وإليكم أجرأ إطلالات ياسمين صبري في الجيم.