وصلة ضحك بين طارق الأدور وسيد على بعد قرار منع الجمهور بمباريات الكرة .. فيديو

دخل الإعلامي سيد علي، في وصلة ضحك هستيرية، أثناء مداخلة هاتفية مع الناقد الرياضي طارق الأدور، في برنامجه "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن قرار منع حضور الجمهور بمباريات كرة القدم المصرية.





من جانبه علق الأدور، :"القرار الصادر من اتحاد الكرة لا يضيف جديدا، خاصة أن كرة القدم في مصر بدون جماهير ولايوجد تغير كبير"، مضيفا أن ادارة الازمة في الدولة شيء هام للقضاء على شائعات في أوقات الأمراض والأزمات الكبيرة وتوعية الناس بطريقة بسيطة وسهلة.





وأكمل، أنه لا يوجد إيقاف لأي نشاط في كرة القدم وكل المباريات ستتم ولكن بدون جماهير وهذا الأمر موجود أصلا، ومباريات منتخب مصر ستقام بدون جماهير.





ورد عليه علي، هذا القرار يُذكرني بالقول المأثور "كأنك قولتُ شيًا"، "طب ازاي وكرة القدم أساسا في مصر تُلعب بدون جماهير".





وأصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا للتأكيد على إقامة مباريات الدورى المقبلة بدون جمهور بسبب فيروس كورونا المستجد، ونص على :"حفاظا على سلامة جماهير الكرة المصرية فى هذه الظروف الخاصة التى تستوجب اتخاذ كافة التدابير فى مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" الذى يعانى منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيرى وحتى إشعار آخر".











