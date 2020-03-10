جميلة عوض بطلة إحدى قصص مسلسل "إلا أنا"





تشارك الفنانة جميلة عوض في بطولة مسلسل "إلا أنا"، المقرر عرضه بدءًا من يوم السبت 14 مارس الجاري، عبر قناة dmc.





المسلسل عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، تصل عدد حلقاتها إلى 60 حلقة، كل قصة منها تدور أحداثها فى عدة حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها، لتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة، والمرأة بصفة خاصة.





تقوم "جميلة" ببطولة إحدى هذه القصص، والتي تدور أحداثها في 10 حلقات، من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج مريم الأحمدي.



