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فن

أحمد سعد: التزمت بتعليمات هاني شاكر والجمهور في دويتو «شاكوش»

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:02 م
أحمد سعد وشاكوش
أحمد سعد وشاكوش
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شيري نبيل

أعلن الفنان أحمد سعد عن دويتو غنائي جديد يجمعه مع المطرب حسن شاكوش من خلال صورة تجمعهما سويا داخل الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية.


وتحدث أحمد سعد قائلا إن شاكوش يمتلك موهبة وطبقة صوت مميزة وقررنا نقدم أغنية بها شكل موسيقي وجمل مختلفة من الغناء الشعبي اللى الناس بتحبه وفي نفس الوقت التزمت بما طلبه هاني شاكر وأثق أن هذه الأغنية ستغير وجهة نظره في شاكوش من خلال تقديم أغنية شعبية بها معني وكلمات وجمل موسيقية ومزيكا اللى الناس بتحبها بعيدًا عن الابتذال تمامًا.


وأضاف سعد : أنا بحترم جدًا قرارات هاني شاكر  وكذلك أحترم وأقدر رأي الناس والشارع العربي وأتمنى أن أقدم شيئا يرضي كل الأطراف وهو أغنية شعبية بها جمل لحنية ومزيكا ترقص وكلام محترم به مضمون مثلما قدمت في كل أعمالى الغنائية خاصة أن الجمهور يرفض الكلمات المبتذله ولكنه يميل إلى المزيكا اللى بترقصه فما المانع أن نقدم هذه المزيكا وفي نفس الوقت بها كلام هادف. 


وكشف سعد عن  تفاصيل الأغنية التى تجمعه بشاكوش أنها تم تسجيلها منذ وقت قريب وهناك دراسة لتصويرها خلال الأيام القليلة المقبلة وهي من ألحان أحمد سعد وكلمات الشاعر محمود خليفة وتوزيع إسلام شيبسي وإنتاج شركة مزيكا لمحمد جابر وعبد العظيم خلاف ومحمود الباز.

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