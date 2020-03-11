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اقتصاد

تراجع صادرات الملابس الجاهزة لـ 140 مليون دولار يناير الماضي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:15 ص
ملابس
ملابس
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ولاء عبد الكريم

تراجعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال يناير الماضي بنسبة  3% ، مسجلة 140 مليون دولار ، مقابل 145 مليون دولار من نفس الشهر من العام السابق له.

 

وذكر تقرير صادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ، أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى من حيث المجموعات الدولية التى تصدر لها الملابس الجاهزة خلال يناير الماضي بما قيمته 79 مليون دولار، مقارنة بـ 83 مليون دولار خلال يناير "2019 " بتراجع بلغت نسبته 4% ، تلاها دول أوروبا بما قيمته 43 مليون دولار ، مقارنة ب 45 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي ، بانخفاض بلغ 5%.

 

وتراجع حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة للدول العربية بنحو 17% ، لتبلغ نحو 4.5 مليون دولار ، مقابل 5.4 مليون دولار، كما تراجعت صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية بنحو 23% لتسجل نحو 146 ألف دولار مقابل 190 ألف دولار ، وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة الى باقي دول العالم بنحو 17% لتبلغ 13.6 مليون دولار مقابل 11.6 مليون دولار.

 

وأشار التقرير الى تراجع صادرات "المصورات" خلال يناير الماضي بنحو 12% لتبلغ نحو 44.52 مليون دولار مقابل 50.74 مليون دولار في يناير 2019، مشيرا الى تراجع صادرات"تي شيرت-بولو شيرت" بنحو 6% لتسجل ما قيمته 31 مليون دولار ، مقابل 33 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما تراجعت صادرات "الأردية الرياضية" بنحو6 ملايين دولار مقابل 9 ملايين دولار، وسجلت صادرات مصر من "البنطلونات" تراجعا بنحو 51% لتبلغ مليون دولار مقابل 3 ملايين دولار.

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