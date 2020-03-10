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اقتصاد

صادرات الملابس الداخلية تتراجع إلى 1.6 مليار دولار خلال يناير الماضي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:59 م
ملابس جاهزة
ملابس جاهزة
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محمد يحيي

تراجعت صادرات مصر من  الملابس الداخلية بنحو 23%  مسجلة 1.6 مليون دولار خلال يناير الماضي مقابل 2.1 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق له بانخفاض حجمه500 مليون دولار.

 

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، عن ارتفاع  صادرات"الجاكيتات وبليزرات" بنحو 108% لتسجل 478 ألف دولار مقابل 23 ألف دولار.

 و تراجعت صادرات"ملابس الأطفال" بنحو 56% لتسجل 333 ألف دولار مقابل 763 ألف دولار، وسجلت صادرات" الفساتين وتنانير النساء" ارتفاعا لتبلغ 601 ألف دولار مقابل 207آلاف دولار، فيما تراجعت صادرات "المعاطف والأقبية والسترات الواقية،من الريح والمطر" بنحو 87% لتسجل 17 ألف دولار مقابل 128 ألف دولار.

 

و أشار التقرير الى أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة بما قيمته 79.2 مليون دولار، تلاها"المانيا الاتحادية" بنحو 11.9 مليون دولار، واحتلت"تركيا" المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 8.2 مليون دولار، تلاها "اسبانيا" بما قيمته 8 ملايين دولار، وفي المرتبة الخامسة "بريطانيا وشمال ايرلندا" بنحو 7.3 مليون دولار.

 

واحتلت ايطاليا المرتبة السادسة بما قيمته 4.3 مليون دولار، تلاها بلجيكا بنحو 4 ملايين دولار، وهولندا بنحو 2.9 مليون دولار، فيما جاءت السعودية في المرتبة التاسعة بنحو 2.2 مليون دولار ، ثم فرنسا بما قيمته 1.9 مليون دولار.

 

وبلغت صادرات الملابس الجاهزة إلى كندا ما قيمته 1.8 مليون دولار، تلاها بولندا بنحو 1.1 مليون دولار، بينما سجلت صادرات الملابس الجاهزة الى كل من الكويت وليبيا نحو 500 ألف دولار لكل منهما ، وبلغت قيمتها إلى الإمارات العربية نحو 400 ألف دولار.

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