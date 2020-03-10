وزير المالية: بريطانيا تخطط لزيادة الاستثمار العام لمساعدة النمو

قال وزير المالية البريطاني ريشي سناك يوم الثلاثاء إن بريطانيا ستضاعف متوسط صافي الاستثمار العام للأعوام الأربعين الماضية إلى ثلاثة أمثال بحلول نهاية ولاية البرلمان الحالي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف سناك في بيان أن الميزانية الجديدة التي سيقدمها للبرلمان يوم الأربعاء ستتضمن استثمارات في الطرق والسكك الحديدية والاسكان والابحاث وتطوير شبكات الاتصالات والانترنت.

وستكون زيادة متوقعة قدرها 100 مليار جنيه استرليني في الاستثمار العام على مدار الاعوام الخمسة المقبلة، أٌعن عنها قبل انتخابات ديسمبر كانون الأول، نقطة تحول لبريطانيا بعد عقد من التركيز على خفض العجز في ميزانيتها.