بـ فستان جرئ.. هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد ميلادها عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" فى عامها الـ 48.





ونشرت هيفاء وهبي صورة لها وهي ترتدى فستانا قصيرا باللون البرتقالي وشراب شيفون وانتعلت حذاء باللون الأخضر، وعلقت قائلة "ليلة الاحتفال بعيد الميلاد".





وأكملت هيفاء إطلالتها بتسريحة شعر مميزة، أما من الناحية الجمالية، وضعت بعض اللمسات من الماكياج، ولم تتكلف فى ارتداء أي من الإكسسوارات.









ولدت هيفاء وهبى في بلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان في 10 مارس 1972 وهو العام الحقيقي الذي أكدته بنفسها عبر جواز السفر بإحدى اللقاءات على الرغم من ظهور الكثير من الشائعات الذي جاء بها زيادة لسنة ميلادها الحقيقية، وهي من أب لبناني مُسلم شيعي "محمد وهبي" وأم مصرية "سيدة عبد العزيز إبراهيم".







