إدوارد: حببت أبنائي في الموسيقى الغربية.. وابنته: بعزف آلات كتير.. فيديو

حلّ الفنان إدوارد ، ضيفًا على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" بصحبة ابنته ماريا.

وقال إدوارد في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "أبويا حببني في الأغاني الكلاسيكية الأجنبية، ورغبت في نقل الأمر إلى أبنائي".





وأضاف إدوارد: "أ بنائي أحبوا الموسيقى الغربية واكتشفت أن ابنتي ماريا صوتها حلو في الغناء الغربي".



