AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إدوارد: حببت أبنائي في الموسيقى الغربية.. وابنته: بعزف آلات كتير.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:15 ص
ادوارد
ادوارد
Advertisements
هاني حسين
حلّ الفنان إدوارد، ضيفًا على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" بصحبة ابنته ماريا.
 
وقال إدوارد في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "أبويا حببني في الأغاني الكلاسيكية الأجنبية، ورغبت  في نقل الأمر إلى أبنائي".

وأضاف إدوارد: "أبنائي أحبوا الموسيقى الغربية واكتشفت أن ابنتي ماريا صوتها حلو في الغناء الغربي".

من جانبها قالت ماريا إدوارد ابنة ادوارد: "بدأت الغناء منذ طفولتي وصوتي مكنش حلو، وبدأت أشتغل على نفسي وحصلت على دروس غناء وحبيت الموسيقى، وعزفت آلات كثيرة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسعاد يونس تحتفل برأس السنة بطريقتها الخاصة.. فيديو

إسعاد يونس تستقبل 2020 بتقبيل ضيفها على الهواء.. فيديو

فيديوجراف| إسعاد يونس ترتدي ملابسها بمسلسل السقوط في بئر السبع

فايا يونان تكشف تفاصيل حياتها الفنية والشخصية للمرة الأولى .. فيديو

فايا يونان تغني «الدنيا ربيع» مع صاحبة السعادة.. شاهد

بدون موسيقى.. فايا يونان تبدع في غناء «ياست الحناين» .. فيديو

ترشيحاتنا

خفض اسعار البنزين في مصر وأوروبا لا .. تعرف على ميزة في صالح أصحاب السيارات

بالفيديو.. حسن شاكوش يقتحم إستوديو برنامج نمبر وان بسبب ضياء السيد

حقيقة اصابة 3 حالات بـ فيروس كورونا في جامعة عين شمس

عاجل .. الحكومة السودانية تقرر رفع الحد الأدني للأجور

منخفض القرن يضرب 8 دول ويؤدي إلى عدم استقرار الطقس.. وسرعة الرياح في مصر 100 كم

شريف أشرف يبكي ع الهواء ويصرح: الأهلي ظلمني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور

جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها