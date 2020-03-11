إدوارد: حببت أبنائي في الموسيقى الغربية.. وابنته: بعزف آلات كتير.. فيديو

حلّ الفنان إدوارد، ضيفًا على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" بصحبة ابنته ماريا.
وقال إدوارد في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "أبويا حببني في الأغاني الكلاسيكية الأجنبية، ورغبت في نقل الأمر إلى أبنائي".
وأضاف إدوارد: "أبنائي أحبوا الموسيقى الغربية واكتشفت أن ابنتي ماريا صوتها حلو في الغناء الغربي".
من جانبها قالت ماريا إدوارد ابنة ادوارد: "بدأت الغناء منذ طفولتي وصوتي مكنش حلو، وبدأت أشتغل على نفسي وحصلت على دروس غناء وحبيت الموسيقى، وعزفت آلات كثيرة".