AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أخبار الحوادث.. تشييع جثامين 3 صيادين غرقوا بترعة السلام.. مجلس الدولة يحدد عقوبة المسئول الذي يطرد مرؤوسه

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:40 م
صدى البلد
Advertisements
محمد زهير
نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:


شيع أهالى مركز ومدينة المطرية بالدقهلية اليوم جثامين 3 صيادين لقوا مصرعهم غرقا إثر انقلاب دراجة بخارية كانوا يستقلونها بمياه ترعة السلام  بالمنزلة.


تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم  منالسيطرة علي حريق نشب في مدخنة احد المطاعم الشهيرة بمدينة طنطا وتسبب في تصاعد الادخنة بكثافة في المنطقة وتمكنت قوات الإطفاء من اخماده قبل امتداده الي شقق العقار السكني الموجود به المطعم.


لقي طالب أثناء تواجده بمركز مطاي شمال محافظة المنيا مصرعه بطعنة نافذة بالصدر، إثر وقوع مشاجرة مع شاب بسبب شائعات حول سوء سلوك شقيقتة


وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن قبول دفعة استثنائية جديدة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من تخصصات "الطب البشرى" ذكور فقط ، الحاسبات الآلية "ذكور- اناث" بنظام ٤-٥ سنوات "إعلام" ذكور فقط.


عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، رئيس مأمورية الضرائب العامة ببنها أول سابقا ، بغرامة تعادل أجرها الوظيفي ، لمخالفتها مدونات السلوك والاخلاق وتوجيهها عبارات إهانة لمأمور ضرائب وطرده من مكتبها دون مبرر وتعمدها استفزازه .


تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادى الجديد، من السيطرة على حريقين فى مزارع نخيل وأشجار مثمرة بمنطقتى بئر 3 موط ومنطقة صنوير التابعة لعزبة الجيزة، بقرى عزب القصر بالداخلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الحوادث .. تفاصيل تحرير طفل ببورسعيد من الخطف.. الاعترافات الكاملة للمتهم بقتل عشيقته: ضربتنى بالقلم فكتمت نفسها ورميتها في الصحراء

اختلت عجلة القيادة.. مصرع 3 صيادين غرقا بالدقهلية

مصرع 3 صيادين غرقا بالدقهلية

أكاديمية الشرطة تعلن عن قبول دفعة استثنائية من الضباط المتخصصين

لخريجي الطب والإعلام .. تعرف على التخصصات المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

السيطرة على حريقين في مزارع نخيل بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

الصحة: مغادرة 48 أجنبيا باخرة بالأقصر بعد ثبوت سلبية نتائج تحاليلهم لفيروس كورونا

12 لاعبا دفعة واحدة .. تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي أمام سموحة

بالفيديو.. حسن شاكوش يقتحم إستوديو برنامج نمبر وان بسبب ضياء السيد

هبوط اضطراري لطائرة تركية في مطار القاهرة.. اعرف السبب

موسيماني: الزمالك أخرج الترجي من دوري الأبطال رغم ميزانيته الضخمة

زكي فطين يكشف سبب حذف منشور هاجم فيه عمرو دياب بعنف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور

جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها

كورونا من سيارة كلاسيكية عريقة لـ فيروس قاتل يحاربه العالم