أخبار الحوادث.. تشييع جثامين 3 صيادين غرقوا بترعة السلام.. مجلس الدولة يحدد عقوبة المسئول الذي يطرد مرؤوسه

نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:









شيع أهالى مركز ومدينة المطرية بالدقهلية اليوم جثامين 3 صيادين لقوا مصرعهم غرقا إثر انقلاب دراجة بخارية كانوا يستقلونها بمياه ترعة السلام بالمنزلة.









تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم منالسيطرة علي حريق نشب في مدخنة احد المطاعم الشهيرة بمدينة طنطا وتسبب في تصاعد الادخنة بكثافة في المنطقة وتمكنت قوات الإطفاء من اخماده قبل امتداده الي شقق العقار السكني الموجود به المطعم.









لقي طالب أثناء تواجده بمركز مطاي شمال محافظة المنيا مصرعه بطعنة نافذة بالصدر، إثر وقوع مشاجرة مع شاب بسبب شائعات حول سوء سلوك شقيقتة









وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن قبول دفعة استثنائية جديدة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من تخصصات "الطب البشرى" ذكور فقط ، الحاسبات الآلية "ذكور- اناث" بنظام ٤-٥ سنوات "إعلام" ذكور فقط.









عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، رئيس مأمورية الضرائب العامة ببنها أول سابقا ، بغرامة تعادل أجرها الوظيفي ، لمخالفتها مدونات السلوك والاخلاق وتوجيهها عبارات إهانة لمأمور ضرائب وطرده من مكتبها دون مبرر وتعمدها استفزازه .









تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادى الجديد، من السيطرة على حريقين فى مزارع نخيل وأشجار مثمرة بمنطقتى بئر 3 موط ومنطقة صنوير التابعة لعزبة الجيزة، بقرى عزب القصر بالداخلة.